Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Freitag, 14. FebruarMünchen: Münchner Sicherheitskonferenz (bis 16. Februar), Rede von Kommissionspräsidentin von der Leyen heute, 14 UhrEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und 13 Mitglieder des Kollegiums der EU-Kommission nehmen an der Münchener Sicherheitskonferenz 2025 teil. Sie ist Plattform für die Diskussion globaler sicherheitspolitischer Herausforderungen, wie Governance, demokratische Resilienz und Klimasicherheit, sowie des Zustands der internationalen Ordnung und der Rolle Europas in der Welt. Präsidentin von der Leyen führt die Delegation der EU-Kommission an, zu der auch die Exekutiv-Vizepräsidentinnen Teresa Ribera und Henna Virkkunen, die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin Kaja Kallas, sowie die Kommissionsmitglieder Maros Sefcovic, Valdis Dombrovskis, Dubravka Suica, Wopke Hoekstra, Andrius Kubilius, Marta Kos, Hadja Lahbib, Magnus Brunner, Jessika Roswall und Ekaterina Sachariewa gehören. Präsidentin von der Leyen wird am Freitag um 14:00 Uhr eine Grundsatzrede zur globalen Rolle der EU halten, live auf EbS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250214). Detaillierte Informationen zu den Reden und Panelteilnahmen der einzelnen Kommissionsmitglieder finden Sie im offiziellen Programm der Münchner Sicherheitskonferenz (https://atpscan.global.hornetsecurity.com?d=NYfzLnahi1L5-MFkY7l9naZPMeojG8BKrMndl0Oq58U&f=kHgxzaNp_9gyjGI0FnIvdVXMdX6RUxoRWWba0vlUJAop5NucTGCHLrvatTyojWkx&i=&k=9ZiM&m=Irjm2MuSuaitnKdQCRHKHQXEMxIId092p2d5vQSwjENEg_5eyYaPCCcWiFWwGcWGGC1c-UTrj49bGtnV3Q3R7D2Q5no-XDFx7fb8MMQl4Q6i6NfTolmRIaOgCSH__hrA&n=P6RTTQug8BEwF7VRrHjMYNMbZ8-TqR5hGAeFwpB-q-JxdN34VwAwvFTQbg_cy4Fe&r=OCq1p4T65dynJmsAmZ1htTGt4m2E8bKLGpjF9LRzj7yxhHEM6s1q-vwTQ8Bwjh3s&s=0142f19483ab16a1fdc13d6dd52eca5b32953131b6a3b0022406a9c3eccd8611&u=https%3A%2F%2Fsecurityconference.org%2Fen%2Fmsc-2024%2Fagenda%2F) und bei EbS (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250214). Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Kaja Kallas wird an der Tagung der G7-Außenminister teilnehmen; sie erhält am Samstagabend (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250215) zudem den Ewald-von-Kleist-Preis. Ausführliche Informationen zur MSC hier (https://atpscan.global.hornetsecurity.com?d=j02hLtwKzucu572dwHcqSyASjGty65BentJ3tF1iJgk&f=7Biwq-NMiPKVNeDA7ziuWsrIII9x5DTgTovf1WlqrMGkVsANxGAGqAz6ij37-rP5&i=&k=I3D5&m=yl8wnUbm7MtT26Z4JVx_MlwLfP1minLThyYakpG0-6hLnvwjUIVlUNXsZ_wdoNZCB8wNoVowAR1PZ35saD4R2s5rbduVDm5XKzlFeP1SSJFikWdsG0wtcNAIb1ofQ-N6&n=jFxKhzTJcznsMyhghcWzQ-W0xfo9nw3aFOscDd_UkZdbOC_PvCXKWo3tG-F2ifXb&r=WNcC5ATLOF9saZ5PNs9gy98JwIP0Jvt0LuDjBF0PJm-03t8eFIG-vs3Oma00ZK21&s=64bc1adc33fbdf64824a02b2ad24f86d0306486c67535f08efd7ae2829311c17&u=https%3A%2F%2Fsecurityconference.org%2Fmsc-2025%2F).Stuttgart: Europäische Kommission und Europäisches Parlament auf der Bildungsmesse didacta (bis 15. Februar)Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments sind mit einem Stand auf der didacta 2025 vertreten und bieten Einblicke in verschiedene EU-Bildungsprogramme. Welche Wege gibt es, jungen Menschen Europa näherzubringen? Wie können sie aktiv an der Europäischen Union teilhaben? Interaktive Methoden wie Online-Games, Planspiele, Pub-Quiz und weitere Übungen zeigen, wie die EU spielerisch und lebendig in den Unterricht integriert werden kann. Ein besonderes Highlight: Besuchende tauchen in die Fantasiewelt Nafasia ein, wo sie gemeinsam Rätsel lösen und so demokratische Kompromissfindung hautnah erleben. In regelmäßigen Sessions kann zudem in die magische Welt des Fabulous Councils eingetaucht werden - ein spannendes Erlebnis mit Lerneffekt. Ort: Halle 7, Stand A20 bis A22. Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier (https://www.messe-stuttgart.de/didacta/) und hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/europa-auf-der-bildungsmesse-didacta-2025-2025-02-11_de). Eine Übersicht über die Bildungsangebote der EU-Kommission finden Sie hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/der-eu-leben-arbeiten-und-studieren/bildung-schule-studium-und-praktika_de).Montag, 17. FebruarDüsseldorf/Gronau/Ahaus: Landwirtschaftskommissar Hansen trifft Ministerin Gorißen und Vertreter von LandwirtschaftsbetriebenAm Vormittag empfängt Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, den neuen EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, Christophe Hansen, in ihrem Ministerium. Nach politischen und fachlichen Gesprächen werden EU-Kommissar Hansen und Ministerin Gorißen um 11.45 Uhr vor der Presse ein Statement geben. Wesentliche Themen werden die Vereinfachung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU sowie die Stärkung der Landwirtschaft Nordrhein-Westfalens sein. Von 14.30 bis 15.45 Uhr besucht Christophe Hansen einen Hof in Ahaus, anschließend trifft er sich von 16 bis 17 Uhr in Gronau mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Landwirtschaftsbetriebe. Gemeinsam mit den Teilnehmenden kommt er ins Gespräch über die gemeinsame Agrarpolitik, verlässliche politische Rahmenbedingungen, die Zukunftsfähigkeit von Nutztierhaltung und Ackerbau sowie über die Entwicklungsperspektiven des ländlichen Raums insgesamt. Anmeldungen für das Pressestatement in Düsseldorf: presse@mlv.nrw.de. Anmeldungen für den Besuch des Betriebs und die Veranstaltung in Ahaus: stephan.wolfert@wlv.de und sandra.fiene@ec.europa.eu. Weitere Informationen hier (https://urldefense.com/v3/__https:/wlv.de/kreisverbaende/borken/aktuell/kreisverbands-meldungen/neuer-eu-agrarkommissar-christophe-hansen-gronau-veranstaltung-buergerhalle?preview=ea82dfef-85f5-4ee6-b1d5-df4e027d86ae__;!!DOxrgLBm!GrqbLNhmxVDnYnMN_XmUFC5rxUCoUA4EXlJmPpCfdhdvuUQAlVMrbhwe6Z-czQpEgYRA_opXT4bO2gmD5KbvkjvRxnMjk7Ke3Jff5Q$).Brüssel: Präsidentin von der Leyen empfängt Keith KelloggEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfängt Keith Kellogg, den US-Sonderbeauftragten für die Ukraine und Russland, zu einem Gespräch im Berlaymont-Gebäude der Europäischen Kommission.Brüssel: Treffen der Euro-GruppeLaut vorläufiger Agenda (https://www.consilium.europa.eu/media/fnfclg2e/draft-agenda-eurogroup-17-02-2025.pdf) besprechen die Ministerinnen und Minister Bulgariens aktuellen Stand der Konvergenz, makroökonomische Aussichten und Perspektiven für den Euroraum in einer sich rasch entwickelnden globalen Landschaft sowie eine Empfehlung des Euroraums für 2025 und seine künftige Rolle und das Arbeitsprogramm der Eurogruppe bis Juli 2025. EbS+ überträgt die abschließende Pressekonferenz, an der seitens der EU-Kommission Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität; Umsetzung und Vereinfachung, teilnimmt, live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250217). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2025/02/17/).Warschau: Informelle Tagung des Rates für Allgemeine Angelegenheiten (bis 18. Februar)Das informelle Treffen beginnt mit einem Meinungsaustausch über hybride Bedrohungen, denen die Mitgliedstaaten und die Länder, die der EU beitreten wollen, ausgesetzt sind. Auf Einladung des Ratsvorsitzes nehmen auch Vertreter der Kandidatenländer und der potenziellen Kandidatenländer an der Diskussion teil. Im Anschluss debattieren die Ministerinnen und Minister über den mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2027. Schließlich ist ein Gedankenaustausch über die Stärkung der militärischen und zivilen Einsatzbereitschaft Europas auf der Grundlage Niinistö-Berichts (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_24_5601) über die Stärkung der zivilen und militärischen Einsatzbereitschaft Europas vorgesehen. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz am 18. Februar live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250218). Weitere Informationen hier (https://polish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-the-general-affairs-council-17-182/).Dienstag, 18. FebruarBerlin: Info-Veranstaltung zu Finanzierungsmöglichkeiten für die europäische Kultur- und Kreativbranche über InvestEUDie Informationsveranstaltung richtet sich an Fachleute aus dem audiovisuellen und kreativen Bereich, die sich über die Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen von "InvestEU" informieren möchten. "InvestEU" erleichtert den Zugang zu und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln insbesondere für KMU und kleine Unternehmen, auch in der Innovations- und der Kultur- und Kreativbranche. Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, eröffnet die Veranstaltung um 10 Uhr. Ort: Vertretung der Europäischen Kommission, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Weitere Informationen hier (https://creative-europe-desk.de/artikel/news/how-to-benefit-from-investeu-instruments).Berlin: Kommissionsvertreterin Gessler stellt das Arbeitsprogramm der EU-Kommission im EBD-Briefing vorAufbauend auf den politischen Leitlinien von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die EU-Kommission ihr Arbeitsprogramm für 2025 vorgelegt. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union zu stärken und gleichzeitig übermäßigen Verwaltungsaufwand für Unternehmen zu verringern. Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, stellt das Arbeitsprogramm in diesem Briefing vor. Anschließend ist Zeit für eine Diskussion und Fragen. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr, Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Anmeldung hier (https://crm.netzwerk-ebd.de/civicrm/event/register?reset=1&id=204).Brüssel: Treffen des Rates für Wirtschaft und FinanzenDie Ministerinnen und Minister beraten über den Kompass für Wettbewerbsfähigkeit (https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-stellt-kompass-fur-wettbewerbsfahigkeit-vor-2025-01-29_de), den die EU-Kommission am 29. Januar vorgestellt hat. Weiterhin auf der Agenda stehen u.a. die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der russischen Aggression gegen die Ukraine sowie die Umsetzung der Sanktionen gegen Russland. Weiterhin plant der Rat seine Leitlinien für den Jahreshaushalt der EU für 2026 zu billigen. Um die Arbeiten am Europäischen Semester 2025 voranzutreiben, will der Rat Schlussfolgerungen zum Bericht über den Warnmechanismus 2025 annehmen und sich auf die Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euroraums 2025 einigen. Zudem verabschiedet der Rat voraussichtlich Empfehlungen zu den mittelfristigen strukturellen finanzpolitischen Plänen der Mitgliedstaaten. Im Bereich der Steuern beabsichtigt der Rat, eine überarbeitete EU-Liste der nicht kooperativen Länder im Bereich der Besteuerung anzunehmen. Des Weiteren plant der Rat Durchführungsbeschlüsse zur Billigung der geänderten Aufbau- und Resilienzpläne von einigen Mitgliedstaaten anzunehmen. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz, an der seitens der EU-Kommission Valdis Dombrovskis, EU-Kommissar für Wirtschaft und Produktivität; Umsetzung und Vereinfachung, teilnimmt, live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250218). Weitere Informationen hier (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2025/02/18/).Mittwoch, 19. FebruarBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungDie Kommissarinnen und Kommissare nehmen laut vorläufiger Agenda (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2025)2514&lang=de) eine Vision für Landwirtschaft und Ernährung an. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20250219).Berlin: Berlinale - Info-Sessions des Aktionsbereichs MEDIA des Programms Kreatives EuropaNeben den MEDIA geförderten Highlights European Shooting Stars von EFP°, den Berlinale Talents und dem Co-Production Market, gibt es verschiedene Info-Sessions zur Förderung durch MEDIA. In diesem Jahr veranstalten die Creative Europe Desks Deutschland erstmals gemeinsam mit der Europäischen Kommission und dem European Investment Fund einen Vormittag mit Case Studies deutscher Firmen rund um Finanzierungsmöglichkeiten durch MediaInvest. Mit einem Budget von 2,55 Milliarden Euro von 2021 bis 2027 fördert das Creative-Europe-Programm der Europäischen Union mit MEDIA die audiovisuelle Branche. Weitere Informationen hier (https://creative-europe-desk.de/artikel/news/media-auf-der-berlinale-2025) und hier (https://creative-europe-desk.de/).Donnerstag, 20. FebruarBerlin: Sjung med oss. Chantez avec nous - Neue Eventreihe Singing EuropeDie Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland lädt im Rahmen der neuen Eventreihe Singing Europe zum gemeinsamen Singen im Europäischen Haus am Brandenburger Tor ein. Die Reise führt am 20. Februar weiter nach Schweden und Frankreich, am 27. März nach Irland und Italien. Dabei erfahren die Teilnehmenden, was Mut, Lebensfreude und neu gewonnenes Selbstbewusstsein sowie die Sehnsucht nach geliebten Menschen bedeuten. Sie lernen von einer magischen Beziehung zwischen einer Sängerin und der Seine in Paris, schwelgen in Erinnerungen an eine vergangene Liebesbeziehung und erleben eine bewegende Hymne an die Musik. Beginn ist um 18.30 Uhr. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Anmeldung hier (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SingingEurope2024), weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/sjung-med-oss-chantez-avec-nous-2025-02-20_de?prefLang=en).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/5971292