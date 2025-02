Der chinesische Autobauer Geely hat seine eMobility-Marken neu sortiert: Tochter Zeekr hält jetzt mit 51 Prozent die Mehrheit an der Marke Lynk & Co. Gleichzeitig definiert Zeekr-CEO Andy An ambitionierte Produkt- und Absatzpläne für das laufende Jahr. Dass die reine E-Auto-Marke Zeekr die Kontrolle bei Lynk & Co übernimmt, zeichnete sich bereits vor einigen Monaten ab: Im Herbst 2024 berichtete die staatliche Zeitung "Economic Daily" aus China, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...