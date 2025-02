Berlin (ots) -Am Mittwoch, 19. Februar 2025 kommt es ab 20.15 Uhr bei WELT TV und BILD.de wenige Tage vor der Bundestagswahl zum letzten direkten Schlagabtausch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem Herausforderer Friedrich Merz. Befragt werden die Spitzenkandidaten von SPD und CDU/CSU von BILD-Chefredakteurin Marion Horn und WELT-Chefredakteur Jan Philipp Burgard.Doch wer hat die besseren Argumente, wer das überzeugendere Konzept für Deutschlands Zukunft? Gelingt dem Kanzler noch die große Stimmungswende vor der Wahl? Im Anschluss an das Kanzlerduell bei BILD und WELT analysieren ab 21.15 Uhr live die TV-Moderatoren Katja Burkard (RTL) und Jörg Pilawa (Sat.1) zusammen mit den stellvertretenden Chefredakteuren von WELT und BILD, Robin Alexander und Paul Ronzheimer, das Auftreten der beiden Kanzlerkandidaten. Moderiert wird "Die Analyse: Olaf Scholz und Friedrich Merz im Kanzlerduell" von WELT-Moderatorin Marie Droste.Für Katja Burkard ist beim Kanzlerduell bei BILD und WELT entscheidend, wie die beiden Kandidaten bei den Wählern noch punkten wollen: "Ich hoffe, dass Olaf Scholz und Friedrich Merz aus all den vorherigen Veranstaltungen gelernt haben und es vielleicht auch mal schaffen, den Wahlkampf-Modus zu verlassen. Ich würde ihnen gerne sagen: Reißt euch zusammen und bringt endlich gemeinsam unser Land wieder auf Vordermann!"Jörg Pilawa erwartet, "dass aus dem Duell der Rechtsanwälte endlich ein Duell der Volksvertreter wird. Also Narrenkappe ab und die Themen auf den Tisch, die Deutschland wirklich bewegen. Es bleibt aber zu befürchten, auch auf der Zielgeraden wird es beim Bundesnarrenk(r)ampf bleiben."Nach Ausstrahlung bei WELT TV, BILD.de und der BILDsmartTV-App stehen "Das Kanzlerduell" sowie "Die Analyse im Videoportal BILDplay sowie in der Mediathek und TV-App von WELT zur Verfügung.Das Kanzlerduell bei BILD und WELT im Überblick.· "Olaf Scholz und Friedrich Merz im Kanzlerduell bei BILD und WELT" am Mittwoch, 19. Februar 2025 um 20.15 Uhr· "Die Analyse: Olaf Scholz und Friedrich Merz im Kanzlerduell" live am Mittwoch, 19. Februar 2025 um 21.15 UhrPressekontakteChristian Senft, Director Communications BILD-Gruppechristian.senft@axelspringer.com, Mobil: +49-15144047239Judith Roth, Director Communications WELT-Gruppejudith.roth@axelspringer.com, Mobil: +49-15165587158Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SEMobil: +49-15144047239christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5971316