© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati Harnik

Berkshire Hathaway hat seinen Anteil am Dialysedienstleister DaVita weiter gesenkt. Der von Warren Buffett geführte Konzern teilte am Donnerstagabend mit, dass 203.091 DaVita-Aktien verkauft wurden.Damit hält Berkshire nun 35,89 Millionen Aktien, was einem Anteil von 45 Prozent entspricht. Der Wert der Beteiligung liegt bei rund 6,4 Milliarden US-Dollar. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer Aktienrückkaufvereinbarung mit DaVita, wie aus einem Börsenantrag hervorgeht. Die im April 2024 geschlossene Vereinbarung verpflichtet DaVita dazu, quartalsweise so viele Aktien zurückzukaufen, dass Berkshires Anteil nicht über 45 Prozent steigt. Zudem muss Berkshire bei Abstimmungen über Aktien, die 40 …