FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat 1&1 nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei hinter der eigenen Planung des Mobilfunkunternehmens zurückgeblieben, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. 1&1 könnte die Pläne für den Aufbau eines eigenen Netzes insbesondere angesichts des gestiegenen Wettbewerbs in Deutschland überdenken. Deren Aufgabe könnte der Aktie eine Kursverdoppelung bescheren./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 08:15 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503