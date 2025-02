Leipzig (ots) -In "Wut. Die Reise geht weiter" setzt der MDR die "Reise durch den zornigen Osten" fort. Kurz vor den Wahlen zum Bundestag hört Autor, Regisseur und Grimme-Preisträger Matthias Schmidt den Menschen im Osten zu, schaut aus ostdeutscher Perspektive auf ihre Lage, ihre Stimmung und auf ihre Wut. Zu sehen ist der Film ab 18. Februar in der ARD Mediathek und am 20. Februar um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen. In Reichenbach wird zur Preview des Films mit den Protagonisten diskutiert.Autor Matthias Schmidt fragt bei den Menschen im Sendegebiet, ob und was sich seit dem Sommer verändert hat. So spricht er mit Anja Ernst aus Geisleden in Thüringen, Geschäftsführerin EDM aerotec, Christian Bollert von detektor.fm aus Leipzig und Sidney Witzel, einer jungen Rapperin aus Halle über gängige Vorurteile in Ost- und Westdeutschland: "Wir haben auf unserer zweiten Film-Reise durch den Osten mutige, motivierte und heimatverbundene Menschen getroffen. Wer ihnen zuhört, kann sehr viel über den Stand der Deutschen Einheit lernen."Christina Herßebroick, Hauptredaktionsleiterin Gesellschaft: "Zu den vielen positiven Reaktionen auf den ersten 'Wut'-Film gehörten Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagten, der Film habe sie angeregt, bei sich vor Ort zukünftig weniger 'gegen etwas' aktiv zu werden, sondern mehr 'für etwas'. Sie haben den Film als Ermutigung verstanden, und deshalb schaut der zweite Teil 'Wut. Die Reise geht weiter' dieses Mal nicht zuerst auf explizit ausgestellte Wut, auf Montags-Demos und 'Brücken-Leuchten', sondern auf den alltäglichen Mut der Menschen. Auf die Entwicklung in den letzten 35 Jahren, auf nach den harten Jahren Erkämpftes und auf gerade aktuell Entstehendes."Am 18. Februar um 19.00 Uhr lädt der MDR zur Preview des Films "Wut. Die Reise geht weiter" ins Neuberinhaus in Reichenbach/ Vogtland ein. Im Anschluss möchten die Macher und einige Protagonisten des Films mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Der Eintritt ist kostenfrei.Der erste Teil "Wut. Eine Reise durch den zornigen Osten" ist nach wie vor in der ARD Mediathek zu sehen. Schwerpunkt des zweiten Teils ist Sachsen.Beide Filme sind eine Produktion von Savidas film im Auftrag des MDR. Autor und Regisseur ist Matthias Schmidt, Produzent ist Torsten Archut (Savidas film). Die Redaktion haben Anja Weber (MDR HaR Gesellschaft) und Matthias Morgenthaler (MDR Kultur und Jugend).Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5971391