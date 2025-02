DAX, Gold, Öl - Die Märkte in Bewegung! Bitcoin & Aktien (GameStop, Coinbase, Alibaba,...) im Fokus

Anzeige / Werbung

In diesem Zusammenhang schauten wir auch auf den Euro-Dollar und den weiter steigenden Goldpreis, der als "sicherer Hafen" bei den weltweiten Krisen erneut bevorzugt wird. Da nach Gesprächen zwischen Trump und Putin der Ölpreis stark nachgab, weil ein höheres Angebot auf dem Weltmarkt erwartet wird und der Bitcoin sich weiter unter 100.000 US-Dollar recht pulslos zeigt, schwenkten wir direkt auf die Betrachtung der US-Märkte um.

Im Nasdaq könnte das Allzeithoch schon heute oder in den nächsten Tagen erreicht werden. Mit der Überschreitung der 22.000 hat sich ein Kaufsignal gezeigt, worauf Anleger:innen seit Wochen der Seitwärtsbewegung warteten. Adäquat kann der Dow Jones auch ein solches Signal generieren, wenn die 45.000 überschritten wird. Helfen hier die Einzelhandelsumsätze am frühen Nachmittag?

Bei den Einzelwerten standen die Quartalszahlen weiter im Vordergrund. Alphabet (der Google-Konzern) plant weiter hohe Investitionen in Server und damit das Thema KI, was zu Lasten der zukünftigen Erträge geht. Die Aktie verlor leicht, denn auch andere Unternehmen suchen in dem Segment nach Zukunftschancen. So hat Apple für das Produkt "Apple Intelligence" mit Alibaba einen starken Partner in China gewinnen können, der ebenfalls bei KI-Lösungen zu den Marktführern gehört. Die Alibaba-Aktie profitierte entsprechend stark von der News, zog parallel aber auch PDD Holdings mit.

Server im eigenen Land, den USA, präferiert die neue US-Regierung. Dies verhalf Intel zur bislang stärksten Performance im Nasdaq in dieser Woche. Dahingegen fast schon auf dem "Abstellgleis" muss sich Elon Musk mit Tesla sehen. Die Aktie ist weiter unter Druck, da sich der Konzernlenker auch anderen Aufgaben verschrieben hat. Eine neue Idee gab es dennoch - das lebenslange Tesla-Strom-Abo! Was dahintersteckt und ob die Idee wirklich so neu ist, erfährst Du im Video.

Im Bitcoin-Bereich ist mit GameStop ein weiterer Wert spannend, der nach eigenen Angaben Bestände an Kryptos in der eigenen Bilanz listen möchte. Die Umsätze stiegen im letzten Quartals massiv, sodass vorrangig eine Coinbase mit einem starken Quartal aufwarten konnte. Wie fielen die Zahlen im Detail aus?

Bei "The Trade Desk" verlangsamt sich das Wachstum und führte zu einem Kursrutsch in der Aktie. Ist der Effekt übertrieben und bietet sich hier eine Kaufgelegenheit? Auch dies ergründen wir mit aktuellen Daten und der Chartanalyse des Wertes.

Mit Blick auf die neue Woche freuen wir uns auf die chinesischen Technologiewerte mit Alibaba und Baidu, sowie zum Wochenausklang auch auf den Handelsriesen Walmart.

Weitere Werte diskutieren wir gern mit Dir am Montag im Wochenausblick .

