Wer gerne in alten C64-Zeiten schwelgt, muss dafür nicht mehr den Commodore aus dem Keller holen und Spiele entstauben. Jetzt gibt es eine Website, über die ihr zehntausende Retro-Games im Browser zocken könnt. Der Launch des Commodore 64 ist mittlerweile mehr als 40 Jahre her. Dennoch ist der C64 heute noch bei vielen Gamer:innen tief in den Erinnerungen und Herzen verwurzelt. So bekam erst im vergangenen Jahr ein altes C64-Spiel unerwartet eine ...

