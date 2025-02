Flowchem ("Flowchem" oder das "Unternehmen") und SCF Partners ("SCF") sind erfreut, mehrere personelle Neuzugänge in ihren Reihen bekanntgeben zu können. Flowchem ist ein führender globaler Akteur auf dem Markt für widerstandsreduzierende Mittel (Drag Reducing Agents, "DRA") und bietet maßgeschneiderte Spezialchemikalien an, um Kunden auf der ganzen Welt bei der Optimierung der Leistung ihrer Infrastruktur zu unterstützen. Diese wichtigen Ernennungen verstärken das bereits zum Zeitpunkt der Übernahme des Unternehmens im Jahr 2024 bestehende, leistungsstarke Managementteam und positionieren es für weiteres Wachstum und eine Vorreiterrolle in der Branche.

Flowchem hat sein Technologieteam mit mehreren wichtigen Neueinstellungen in technischen Bereichen verstärkt und damit seine Produktentwicklungskapazitäten erheblich verbessert. Dr. Lu-Chien Chou ist eine angesehene Führungspersönlichkeit auf diesem Gebiet und leitete die wegweisende DRA-Forschung bei Baker Hughes (NASDAQ:BKR) und anderen DRA-Anbietern. John Stephens wechselt nach Jahrzehnten in der industriellen chemischen Forschung und Entwicklung und Fertigung, unter anderem bei Siege Engineering und PPG Industries (NYSE:PPG), zu Flowchem. Diese wissenschaftlichen Führungskräfte stellen sicher, dass Flowchem auch in Zukunft führend in der DRA-Technologie bleibt und gleichzeitig seine branchenführende Qualität und Leistung bei der Reduzierung von Kosten und Emissionen für Kunden in verschiedenen Produktlinien aufrechterhält.





Das Unternehmen hat ein erstklassiges Board of Directors mit erfahrenen Führungskräften aus der Energie- und Chemiebranche aufgestellt:



Cris Gaut (Chairman) Chairmann und ehemaliger CEO, Forum Energy Technologies (NYSE:FET); ehemaliger CFO, Halliburton (NYSE:HAL); ehemaliger CFO und Co-President, Ensco International



Joe Blount ehemaliger President und CEO von Colonial Pipeline; ehemaliger CEO von Century Midstream LLC; ehemaliger Chair der Association of Oil Pipe Lines (AOPL)



Scott Rogan CFO, Eagle LNG Partners; ehemaliger SVP, Targa Resources; ehemaliger Partner und Head of Midstream Investing, Energy Capital Partners



Chris Oversby ehemaliger CEO von Optum Energy Solutions, einem DRA-Technologieunternehmen; ehemaliger Chemical-Manager bei Baker Hughes, Clariant Univar



Sean Rice Managing Partner, SCF Partners



Dan West - Managing Director, SCF Partners



Jon Blair, CEO von Flowchem, kommentierte: "Ich freue mich, die Ernennung von Shivali Agarwal als COO bekannt zu geben. Shivali ist eine hervorragende Führungspersönlichkeit mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz, und ihr operatives Fachwissen wird unsere künftigen Aktivitäten bereichern. Unser verstärktes Technologieteam und unser strategisches Board of Directors werden ebenfalls einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung unserer DRA-Lösungen und zur Steigerung des Werts leisten, den wir unseren Kunden weltweit bieten."

Dan West, Managing Director bei SCF Partners, erklärte: "Unser Team bei Flowchem war sehr erfolgreich darin, Werte für Kunden und Aktionäre zu schaffen, indem es den Infrastrukturbetrieb sicherer, effizienter und emissionsärmer machte. Wir freuen uns, diese hochrangigen Führungskräfte für unser Unternehmen gewonnen zu haben, um das Wachstum des Unternehmens zu stärken und zu beschleunigen."

Über Flowchem, Val-Tex und Sealweld

Flowchem ist ein führender Anbieter von widerstandsreduzierenden Mitteln (Drag Reducing Agents, "DRA"), die den Durchfluss in Rohrleitungen optimieren und die Durchsatzkapazität erhöhen. Durch den Einsatz von DRA von Flowchem können Infrastrukturbetreiber weltweit den Energieverbrauch bei Pumpvorgängen senken, was wiederum die Kosten sowie die damit verbundenen Treibhausgasemissionen reduziert und die Gesamtrentabilität des Infrastrukturbetriebs maximiert. Flowchem erbringt weltweit Beratungsleistungen zum Thema Durchfluss und bietet schlüsselfertige Lösungen für Pipeline-Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flowchem-dra.com.

Val-Tex wurde 1962 gegründet und gehört zu den führenden Anbietern hochwertiger Produkte für die Ventilwartung, darunter Dichtungsmittel, Schmiermittel, Armaturen und Einspritzausrüstung. Das langjährige Engagement von Val-Tex für hervorragende Produkte und Kundenzufriedenheit brachte dem Unternehmen das Vertrauen der weltweit führenden Ventilhersteller ein und ist der Grund dafür, dass Val-Tex von ihnen empfohlen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.valtex.com.

Sealweld bietet seit 1969 hochwertige Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Wartung von Ventilen an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der sicheren Reduzierung und Beseitigung von Leckagen an Rohrleitungsventilen. Jahrzehntelange Erfahrung und die Entwicklung praktischer Lösungen führten zu leistungsstarken Produkten für die Wartung von Ventilen, die sich gleichermaßen für Gas- und Flüssigkeitsleitungen eignen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sealweld.com.

Über SCF Partners

SCF wurde 1989 gegründet und stellt Beteiligungskapital und strategische Wachstumshilfen für den Aufbau und das Wachstum führender, weltweit tätiger Unternehmen im Bereich Energiedienstleistungen, Ausrüstungen und Technologien bereit. SCF hat in seiner Geschichte in mehr als 80 Plattformunternehmen investiert und mehr als 400 zusätzliche Übernahmen getätigt, um 18 börsennotierte Energiedienstleistungs- und -ausrüstungsunternehmen aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und unterhält Büros in Calgary, Aberdeen und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.scfpartners.com.

