Berlin/Nürnberg (ots) -65 Unternehmen aus 16 italienischen Regionen präsentierten ihre kulinarischen Highlights und gaben Einblick in die Vielfalt und Qualität italienischer Bio-Produkte.Auch in diesem Jahr war die staatliche italienische Agentur für Außenhandel (Italian Trade Agency, kurz ITA) mit einem Gemeinschaftsstand auf der BIOFACH vertreten, um ausgewählte Produktionsbetriebe bei der Vermarktung ihrer Bioprodukte "made in Italy" zu unterstützen. Die 65 teilnehmenden Unternehmen reichten von etablierten Traditionsbetrieben bis hin zu vielversprechenden Newcomern auf internationalem Parkett.Mit insgesamt 283 Ausstellern aus Italien ist das Interesse an der BIOFACH nach wie vor groß. "Das zeugt von der großen Dynamik des italienischen Biosektors, der im europaweiten Vergleich mit den besten Wachstumsraten aufwartet", freut sich Ferdinando Fiore, Direktor der Italian Trade Agency in Berlin.Regionale Vielfalt und authentischer GenussAn allen vier Messetagen der BIOFACH war der ITA-Gemeinschaftsstand sehr gut besucht. Neben italienischen Klassikern wie erlesenem Olivenöl und feinen Essigspezialitäten, frischer und getrockneter Pasta, Backwaren, süßen und herzhaften Snacks, Saucen, Pesto und Brotaufstrichen stießen vor allem Trüffelspezialitäten auf großes Interesse. Bei eingelegtem und eingemachtem Obst und Gemüse lagen Artischocken, Mangold, Spinat und Spargel in verschiedenen Variationen besonders hoch im Kurs. Und nicht zuletzt ließ auch das breite Getränkeangebot mit Kaffee, Limonaden, Säften und erlesenen Weinen keine Wünsche offen.Viele der von Italien auf der weltweit wichtigsten Fachmesse für Bioprodukte präsentierten Erzeugnisse tragen eines der beiden EU-Gütesiegel "geschützte Ursprungsbezeichnung" (g.U.) oder "geschützte geografische Angabe" (g.g.A.).Mit Standorten in Abruzzen, Apulien, Emilia-Romagna, Kalabrien, Kampanien, Latium, Ligurien, Lombardei, Marken, Molise, Piemont, Sizilien, Toskana, Trentino-Südtirol, Umbrien und Venetien repräsentierten die italienischen Gemeinschaftsaussteller nicht nur die geografische Vielfalt Italiens, sondern auch die außergewöhnliche Bandbreite an hochwertigen Bioprodukten des Landes."Dabei überzeugen nicht nur die großen etablierten Unternehmen mit starken Produkten, auch kleinere Newcomer punkten mit exzellenten Innovationen", betont ITA-Direktor Ferdinando Fiore. "Das große Interesse an unserem Gemeinschaftsstand zeigt einmal mehr, wie essenziell die Teilnahme an der BIOFACH für Italiens Exportaktivitäten ist."Italien ist führend, wenn es um Produkte aus biologischem Anbau geht.Der "Stiefel" zählt zu den weltweit größten Herstellern von Bioprodukten. Der Absatz im In- und Ausland wächst seit Jahren kontinuierlich. Mit einem Exportvolumen im Wert von geschätzten 3,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 belegt Italien aktuell Platz 1 im Ranking der europäischen Exportländer und Platz 2 im weltweiten Vergleich.Laut dem jüngsten Bericht "Bio in Zahlen" von Ismea (Institut für Dienstleistungen für den landwirtschaftlichen Lebensmittelmarkt) hat der Anteil der ökologischen Anbaufläche in Italien im Jahr 2023 19,8 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Anbaufläche erreicht. Das entspricht einem Anstieg von 4,5 Prozent im Vergleich zu 2022. Damit liegt Italien im europäischen Vergleich in der Spitzengruppe."Setzt sich dieser Trend fort, sollte bis 2030 ein Anteil von 25 Prozent erreicht werden - ganz im Einklang mit den Zielen des Europäischen 'Green Deal'," zeigt sich Ferdinando Fiore zuversichtlich.Über die Italian Trade Agency:Die Italian Trade Agency (ITA) hat als staatliche Agentur für Außenhandel die Aufgabe, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Italien und Deutschland zu fördern und die italienischen Hersteller bei der Vermarktung u. a. von Genussprodukten "made in Italy" zu unterstützen.Eine Übersicht der beteiligten Aussteller auf dem italienischen Gemeinschaftsstand inkl. Kurzprofile finden Sie hier.