VICTORIA, Seychellen, Feb. 14, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat bekannt gegeben, dass ihr Protection Fund im Januar 2025 eine Bewertung von 648 Mio. $ erreicht hat, was das anhaltende Wachstum und die Stabilität des Kryptomarktes widerspiegelt. Der Fonds, der den Nutzern in volatilen Marktsituationen finanzielle Sicherheit bieten soll, beweist weiterhin seine Widerstandsfähigkeit und Bedeutung, da Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte erhebliche Preisschwankungen erleben.

Im Januar 2025 erreichte der Bitget Protection Fund einen Wert von 690 Millionen US-Dollar und hielt seinen Aufwärtstrend bei, während Bitcoin in einer Spanne von 87.000 bis 105.000 US-Dollar gehandelt wurde. Im Januar hielt der Fonds eine durchschnittliche Bewertung von etwa 648 Millionen US-Dollar aufrecht und erfüllte damit seine wichtige Rolle als verlässlicher Schutz für die Nutzer-Assets in einem schwankenden Marktumfeld.

"Das stetige Wachstum unseres Protection Fund steht im Einklang mit unserem Fokus, die Sicherheit zu verbessern und das Vertrauen der Nutzer zu stärken", sagte Gracy Chen, CEO von Bitget. "Während sich der Kryptomarkt weiterentwickelt, sind wir weiterhin bestrebt, unseren Nutzern eine sichere und transparente Plattform zu bieten, die es ihnen ermöglicht, sich vertrauensvoll auf dem Markt zu bewegen."

Der im Jahr 2022 mit einer anfänglichen Dotierung von 300 Mio. USD eingerichtete Protection Fond ist stetig gewachsen und bietet den Nutzern in Zeiten der Marktvolatilität mehr Sicherheit. Diese jüngste Bewertung spiegelt das robuste Risikomanagement von Bitget wider, das sicherstellt, dass der Fonds gut kapitalisiert bleibt, um die Assets Nutzer auch bei erhöhter Marktaktivität zu schützen. Die Performance des Fonds im Januar steht im Einklang mit den allgemeinen Markttrends, einschließlich des gestiegenen Interesses von Institutionen und der regulatorischen Entwicklungen, die die Kryptolandschaft weiterhin prägen.

Zusätzlich zum Protection Fund hält Bitgets Proof of Reserves ein 1:1 Reservenverhältnis aufrecht, was die Transparenz und das Vertrauen weiter stärkt. Bitget wurde vor kurzem von Forbesin die Liste der vertrauenswürdigsten Krypto-Plattformen aufgenommen. Diese Initiativen positionieren Bitget als eine führende Börse, die die Sicherheit und das Vertrauen der Nutzer in einem sich ständig verändernden Marktumfeld in den Vordergrund stellt.

Ausführliche Berichte zum Protection Fund und Proof of Reserves finden Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, die über 100 Millionen Nutzer in mehr als 150 Ländern und Regionen bedient. Die Bitget-Börse hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Nutzern innovative Handelslösungen zu bieten, einschließlich der bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion, und gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu den Preisen von Bitcoin, Ethereumund anderen Kryptowährungen zu ermöglichen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Walletist eine erstklassige Multi-Chain-Kryptowallet, die umfassende Web3-Lösungen anbietet, darunter Wallet-Funktionen, Token-Swaps, einen NFT-Marktplatz und einen DApp-Browser.

Bitget treibt die Einführung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften weiter voran, darunter die Rolle als offizieller Krypto-Partner von LALIGA in den Märkten EASTERN, SEA und LATAM sowie die Zusammenarbeit mit den türkischen Nationalsportlern Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft). Diese Partnerschaften zielen darauf ab, globale Gemeinschaften zu inspirieren, die Zukunft der Kryptowährung zu begrüßen.

Für weitere Informationen besuchen Sie:

Website| Twitter| Telegram| LinkedIn| Discord| Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

media@bitget.com

Risikowarnung:* Die Preise für digitale Assets sind Schwankungen unterworfen und können erheblicher Volatilität ausgesetzt sein. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren *Nutzungsbedingungen.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d2b64ea6-fbca-44ae-9700-7e5940d7e572

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/57c8be45-47b5-4832-a5b8-4a0be2096c4e