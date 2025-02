© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Die SEC nimmt XRP- und Dogecoin-ETF-Anträge an - ein möglicher Wendepunkt für Altcoins und ein Signal für wachsende Krypto-Akzeptanz im Finanzsektor.Die Altcoin-Märkte erlebten am Freitag einen starken Aufschwung, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC die ETF-Anträge für XRP und Dogecoin (DOGE) offiziell zur Prüfung angenommen hat. Die Entscheidung könnte eine neue Ära für institutionelle Investitionen in alternative Kryptowährungen einläuten. SEC gibt grünes Licht für ETF-Prüfung Laut einer Mitteilung der SEC vom 13. Februar wurden die Anträge von Grayscale für XRP- und Dogecoin-Spot-ETFs in das Bundesregister aufgenommen. Dadurch startet eine 240-tägige Frist, in der die Behörde über die …