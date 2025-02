Wer dachte, Robinhood wäre mit knapp 200 Prozent Plus im Vorjahr und weiteren 50 Prozent seit Jahresbeginn bereits zu stark gestiegen, der wurde in dieser Woche eines Besseren belehrt. Nach starken Zahlen ist der Kurs um weitere 14 Prozent nach oben geschossen. Die Hebel-Spekulation von Anfang Dezember hat sich damit als Volltreffer erwiesen.Robinhood hat geliefert, und wie: Bei der Zahlenvorlage am Mittwochabend nach US-Börsenschluss hat der Online-Broker die ohnehin schon hohen Erwartungen noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...