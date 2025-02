STUTTGART (IT-Times) - Der schwäbische Sportwagenhersteller Porsche AG setzt den Rotstift an und reduziert seine Belegschaft, um die Kosten im Unternehmen der aktuellen Lage anzupassen. Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113) will 1.900 Stellen in Deutschland streichen, nachdem das Traditionsunternehmen mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...