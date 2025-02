Der Silberpreis zeigt sich am Freitagmorgen stark und notiert bei 32,78 US-Dollar. Damit legte das Edelmetall in den letzten 24 Stunden um 1,4 % zu. Auch im Wochenvergleich zeigt sich ein deutliches Plus von 3,2 %. Die jüngste Entwicklung unterstreicht die Dynamik des Marktes, insbesondere da wichtige Widerstände überwunden wurden. Analysten prognostizieren weiterhin steigende Kurse, da die Nachfrage in wachstumsstarken Branchen steigt, während das Angebot begrenzt bleibt. Silber gewinnt dadurch zunehmend an Attraktivität - nicht nur als Investment, ...

