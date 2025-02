MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die jüngsten negativen Äußerungen aus den USA rund um eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine überraschen den dortigen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht. Washington habe die Ukraine noch nie in der Nato gesehen, sagte Selenskyj bei einer Diskussionsveranstaltung bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Insofern sei die Position der neuen US-Regierung nicht anders als unter dem früheren Präsidenten Joe Biden.

Der neue US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Präsident Donald Trump hatten jüngst Zweifel an einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine geäußert. Dies sei ein unrealistisches Szenario und könne nicht Teil einer möglichen Friedenslösung sein, da Russland dies "niemals akzeptieren würde". Dagegen sieht etwa Großbritannien die Ukraine auf einem "unumkehrbaren Weg" in die Nato.

Selenskyj sagte in München weiter, bereits in seinem ersten Telefonat mit Biden habe dieser auf die Frage nach einer Nato-Mitgliedschaft der Ukraine klar mit Nein geantwortet. Er selbst habe daraufhin nur geantwortet: "Das werden wir sehen".

Selenskyj: "selbst zusammen" sind wir nicht stark genug

Ohnehin sei die russische Armee derzeit den in Europa verfügbaren Soldaten von Ukraine und Nato noch immer personell weit überlegen. "Russland hat 220 Brigaden, echte Brigaden. Sie sind also heute doppelt so groß wie wir", sagte Selenskyj bezogen auf die nach seinen Worten 110 ukrainischen Brigaden. In Europa gebe es 82 weitere Brigaden. "Selbst zusammen sind wir nicht mit der russischen Armee vergleichbar."

Angesichts der Debatte über Sicherheitsgarantien für die Ukraine müssten daher Mittel für eine Vergrößerung der ukrainischen Armee gefunden werden. "Und wir müssen auch Möglichkeiten finden, die Produktion und die Armee in Europa aufzustocken", sagte Selenskyj./ast/DP/nas