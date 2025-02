Essen (ots) -Das UNESCO-Welterbe Zollverein setzte am Freitag, 14. Februar 2025, den Fokus auf Demokratie. Kinder und Jugendliche konnten bei der U18-Bundestagswahl ihre Stimme abgeben und sich aktiv politisch einbringen. Kreativ wurde es zusätzlich in einem Kunst-Workshop von Thomas Wirth alias Super*me. Weiterhin auf dem Standort ist der "OMNIBUS für Direkte Demokratie" und bietet umfassende Informationen zu bürgerlicher Mitbestimmung an.Neun Tage vor der offiziellen Bundestagswahl verwandelte sich der Kokskohlenbunker auf dem Werner-Müller-Platz in ein Wahllokal. Mehr als 300 Schülerinnen und Schülern gaben zwischen 10:00 und 17:30 Uhr ihre Stimmen ab. Wählen durften alle unter 18-Jährigen, unabhängig von Staatszugehörigkeit und Wohnort. "Über die Aktion können sich schon Kinder und Jugendliche mit Demokratie auseinandersetzen, das finde ich gut. Die U18-Bundestagswahl auf Zollverein ist deshalb nicht nur eine Simulation, sondern ein wichtiger Schritt für junge Menschen in Richtung politischer Bildung und Mitbestimmung", sagte Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen.Auch Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, blickte positiv auf das politische Engagement: "Als UNESCO-Welterbe tragen wir die Verantwortung, nicht nur kulturelles Erbe zu bewahren, sondern auch universelle Werte wie Menschenrechte, Frieden und demokratische Teilhabe zu vermitteln. Die U18-Bundestagswahl auf Zollverein schafft genau diese Möglichkeit: Junge Menschen können sich aktiv mit Demokratie auseinandersetzen und erleben, dass ihre Stimme zählt."OMNIBUS für Direkte Demokratie: Wissen und MitbestimmungBegleitend zur Wahl machte der OMNIBUS für Direkte Demokratie auf dem Werner-Müller-Platz Station. Noch bis Samstag, 22. Februar 2025, bleibt die mobile Plattform auf Zollverein und bietet Besucherinnen und Besuchern ein umfassendes Informationsangebot zu direkter Demokratie, Volksabstimmungen und bürgerlichem Engagement an. "Der OMNIBUS setzt sich für die direkte Demokratie ein - eine Form der politischen Teilhabe, die auf Mitbestimmung und Dialog setzt. Die Initiative geht auf Joseph Beuys zurück, der mit seinem erweiterten Kunstbegriff genau das vorgelebt hat: Demokratie ist ein kreativer Prozess, der von den Menschen gestaltet wird", erklärte Prof. Heinrich Theodor Grütter, Vorstandsmitglied der Stiftung Zollverein und Direktor des Ruhr Museums.Sichtbares Zeichen für DemokratieBereits seit Oktober 2024 steht das Global Gate auf dem Werner-Müller-Platz auf Zollverein. Als künstlerische Interpretation des Brandenburger Tores symbolisiert es Demokratie und Freiheit. Vor diesem Hintergrund fanden zwei Workshops zum Thema Demokratie statt. "Kunst kann ein kraftvolles Mittel sein, um gesellschaftliche Themen sichtbar zu machen. Das Global Gate ist ein Symbol für Demokratie, Freiheit und Einheit - doch Demokratie lebt von aktiver Gestaltung. In den Workshops hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre eigenen Gedanken zu politischen Themen auf einer großen Leinwand darzustellen und dabei sind tolle Ergebnisse entstanden", erklärte Thomas Wirth alias Super*me, der das Global Gate künstlerisch gestaltete. Die Teilnahme an den Workshops war kostenfrei und ohne Anmeldung möglich.Weiterführende Impulse: Lesung von Ronya OthmannDas Welterbe bleibt auch in den kommenden Wochen ein Ort für politische Bildung und Austausch, mit weiteren Veranstaltungen und Initiativen, die die Bedeutung demokratischer Teilhabe in den Fokus rücken. Am Donnerstag, 27. März 2025, findet eine Lesung der mehrfach preisgekrönten Autorin Ronya Othmann in Halle 6 statt. Mit ihrem Text "Im Gegenlicht oder wofür es sich zu streiten lohnt" setzt sie ein starkes Zeichen für demokratische Werte. Die Veranstaltung wird von der Autorin Traudl Bünger moderiert.Das WahlergebnisDas vorläufige Endergebnis der bundesweit stattfindenden U18-Bundestagswahl wird ab ca. 22 Uhr am Wahltag selbst, dem 14. Februar, auf der Homepage www.u18.org veröffentlicht. Die Ergebnisse können sowohl für das gesamte Bundesgebiet, für jedes Bundesland als auch für den einzelnen Wahlkreis abgerufen werden.Über die Stiftung ZollvereinDie Stiftung Zollverein hat den Auftrag, das UNESCO-Welterbe Zollverein in Essen zu bewahren und zu entwickeln und ist Eigentümerin der übertägigen Gebäude und Anlagen. Die "schönste Zeche der Welt" gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe. Seitdem werden Zeche und Kokerei Zollverein als identitätsstiftendes Denkmal bewahrt und mit musealen Angeboten, Konzerten und Veranstaltungen kulturell bespielt. Mit rund 1,7 Mio. Besucher:innen jährlich ist Zollverein die größte Touristenattraktion im Ruhrgebiet und mit zahlreichen Unternehmen aus der Kreativ- und Innovationswirtschaft ein wachsender Wirtschaftsstandort. www.zollverein.deÜber das Global Gate24 Meter breit, 21 Meter hoch, 6 Meter tief, 37 Frachtcontainer, 2.000 Quadratmeter Kunst: Als überdimensionale Interpretation des Brandenburger Tors steht das Global Gate seit Montag, 18. November 2024, bis Ende März 2025, auf dem Zollverein-Gelände in Essen. Die offizielle Eröffnung erfolgte zum Start der KI Biennale (18. bis 22. November 2024). Neben der Stiftung Zollverein und dem Digital Campus Zollverein sind für Planung und Umsetzung verantwortlich: der international renommierte Künstler Super*me, Marcus Schäfer als Entwickler des Global Gates, Arian Hoxha, Gründer und Mitinhaber der Essener IT-Beratungsfirma elpix AG, welcher seine Expertise für die Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz einbringt, der Medienkünstler und VR-Experte Ilya Pusenkoff als Kollaborationspartner für die KI-Seite des Global Gates sowie Linde Gabelstapler für den Aufbau. 