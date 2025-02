DJ Aktien Schweiz schwach - Schwergewichte halten SMI in Schach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Kräftigere Kursverluste bei Schwergewichten haben am Freitag an der Schweizer Börse für eine schwache Gesamttendenz gesorgt. Damit hinkte der Börsenplatz seinen europäischen Nachbarn hinterher, wo die Abgaben entweder geringer ausfielen oder sogar kleine Gewinne verzeichnet wurden. Etwas bremsend könnte gewirkt haben, dass der Franken insbesondere gegenüber dem Dollar, weiter aufwertete, was Schweizer Exporte auf Dollarbasis verteuert.

Der SMI 0,8 Prozent auf 12.840 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,80 (Donnerstag: 23,98) Millionen Aktien.Schlusslicht waren Novartis mit einem Minus von 2,5 Prozent, ohne dass es fundamental Neues von dem Pharmariesen gab. Auch die Aktie des Wettbewerbers Roche gehörte mit einem Minus von 1,1 Prozent zu den größeren Verlierern im SMI.

Für das dritte Schwergewicht im Leitindex, Nestle, ging es um 1,4 Prozent südwärts. Hier dürften Gewinnmitnahmen hinter dem Minus stehen, denn am Vortag war der Kurs nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen noch um über 6 Prozent gestiegen. Höhere Kursziele für die Aktie kamen gegen die Neigung, Gewinne mitzunehmen, nicht an. Mit Swisscom (-2,0%) schnitt eine weitere als defensiv geltende Aktie ebenfalls schwach ab.

Tagessieger waren Givaudan mit einem Plus von 2,9 Prozent gefolgt von Logitech (+2,0%). Bei Givaudan sorgte eine Hochstufung auf "Buy" durch Berenberg für Schwung. Die Analysten rechnen mit vielen Innovationen in diesem Jahr auf dem Geschmacks- und Duftstoffmarkt. Dank Rabattaktionen dürfte der Absatz auf den Endmärkten steigen.

In der zweiten Reihe schossen Vetropack um fast 11 Prozent nach oben, nachdem Berenberg die Aktie auf "Buy" von "Hold" erhöht hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2025 11:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.