Wer haftet, wenn in der Ferienwohnung die Kaffeekanne kaputtgeht und dabei ein Kind verletzt wird? Diese Frage musste ein Gericht in Oldenburg kürzlich beantworten: Das Urteil fiel zugunsten der Vermieterin aus. Urlaub soll eine unbeschwerte Zeit sein, doch tragische Unfälle können passieren - so auch einer norddeutschen Familie auf Wangerooge. Beim ersten Frühstück in der Ferienwohnung brachte die Mutter Kaffee an den Tisch, als sich der Henkel der Kaffeekanne löste. Der heiße Kaffee ergoss sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...