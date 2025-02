Bitcoin vor Durchbruch? US-Bundesstaaten planen strategische BTC-Reserven

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich seit Wochen in einer Seitwärtsphase, ohne klare Tendenz nach oben oder unten. Doch eine bedeutende Entwicklung aus den Vereinigten Staaten könnte schon bald für neue Dynamik im Kryptomarkt sorgen.

US-Bundesstaaten bereiten massive Bitcoin-Investments vor

Insgesamt 29 US-Bundesstaaten haben bereits konkrete Pläne und Gesetzentwürfe für strategische Bitcoin-Reserven in ihren jeweiligen Senaten eingebracht. Diese Initiativen sehen vor, dass die Bundesstaaten mit Staatsgeldern Bitcoin erwerben und diese langfristig in ihren Staatsschätzen halten.

Die Dimensionen der geplanten Investments sind beachtlich: Texas plant jährliche Investitionen von mehr als 500 Millionen US-Dollar, Oklahoma könnte über 1,5 Milliarden US-Dollar bereitstellen und North Carolina erwägt sogar Investments von mehr als 2,6 Milliarden US-Dollar in Bitcoin.

Neuer $BTCBULL Token startet vielversprechenden Presale

Das neue Bitcoin Bull Projekt hat mit seinem innovativen Konzept bereits in der frühen Presale-Phase großes Interesse geweckt. Der Token ist direkt an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt und bietet bei Erreichen bestimmter BTC-Kursziele besondere Vorteile für die Halter.

Sobald der Bitcoin-Kurs bestimmte Meilensteine erreicht, profitieren $BTCBULL-Investoren entweder von Token-Verbrennungen, die das Angebot reduzieren, oder von direkten Bitcoin-Airdrops. Diese Mechanismen haben bereits über eine Million Dollar an Investorengeldern in den Presale gezogen, was das große Vertrauen in das Projekt unterstreicht.

