XRP vor massiver Rallye? Analyst prognostiziert Kursziel von 110 Dollar

Der XRP-Token befindet sich aktuell in einer spannenden technischen Formation, die Anleger und Analysten aufmerksam beobachten. Bei einem aktuellen Kurs von 2,52 Dollar zeichnet sich ein vielversprechendes Cup-and-Handle-Pattern im Chart ab, das auf eine mögliche Trendwende hindeuten könnte.

Krypto-Analyst sieht enormes Potenzial für XRP

Der bekannte Krypto-Analyst Egrag Crypto hat eine bemerkenswerte Prognose für den XRP-Kurs vorgelegt. Seine technische Analyse, die sich auf ein Cup-and-Handle-Pattern-Breakout stützt, deutet auf eine erste Zielmarke von 13 Dollar hin, die noch im aktuellen Marktzyklus erreicht werden könnte.

Die langfristige Preisprognose fällt noch optimistischer aus. Der Analyst sieht den XRP-Kurs im kommenden Bullenmarkt bei 110 Dollar, was einer Steigerung von über 4.400% entsprechen würde. Diese Projektion basiert auf der historischen Preisentwicklung und technischen Chartmustern.

SOLX: Layer-2 Lösung für Solana im Presale

Das Solaxy-Protokoll entwickelt sich zur ersten Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain und verarbeitet Transaktionen off-chain, bevor diese gebündelt auf der Mainchain verankert werden. Der SOLX-Token übernimmt dabei zentrale Funktionen wie die Bezahlung von Transaktionsgebühren, Staking-Möglichkeiten und Governance-Rechte.

Der aktuelle Vorverkauf von Solaxy konnte bereits über 20 Millionen US-Dollar einsammeln, was das große Vertrauen der Investoren in die technische Vision des Projekts unterstreicht. Diese starke Resonanz zeigt das wachsende Interesse an Layer-2-Lösungen für die Solana-Blockchain.

