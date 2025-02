Bitcoin-Memecoin begeistert Krypto-Community und erzielt 1,4 Mio. in 4 Tagen

Der Vorverkauf des neuen Bitcoin-Memecoins BTC Bull Token schreitet in einem hohen Tempo voran und so konnten nach vier Tagen über 1,4 Mio. USD eingeworben werden. Allein über die vergangene Nacht sind weitere 300.000 USD hinzugekommen, nachdem am Donnerstag bereits 1,1 Mio. USD erreicht wurden.

Vermutlich haben die hohe Korrelation zu Bitcoin und die Belohnungen in BTC sowie die Mechanismen zur Wertsteigerung zu dieser Entwicklung beigetragen. Zudem profitieren die frühen Anleger stärker, was den Ansturm ebenfalls erklärt.

Noch handelt es sich um die erste Vorverkaufsrunde, in welcher die Coins für einen Preis in Höhe von 0,00236 USD angeboten werden. Dafür verbleiben allerdings maximal noch ein Tag und 19 Stunden. Andererseits fehlen lediglich noch rund 80.000 USD für das nächste Finanzierungsziel, sodass es wohl deutlich früher geschehen wird.

Jetzt mehr über den Bitcoin-Memecoin erfahren!

Neues texanisches Gesetz könnte Bitcoin-Reserve begründen und Rally auslösen

Über die vergangenen Tage ist Bitcoin wieder unter die Marke von 100.000 USD gedrückt worden. Zurückzuführen ist dies vermutlich auf die Inflationsängste, da der Verbraucherpreisindex in den USA zuletzt mit 3,0 % höher als erwartet ausgefallen ist. Somit könnte es zu weniger Zinssenkungen kommen, welche wiederum bullisch für den Kryptomarkt wären.

Denn eine restriktivere Geldpolitik führt in der Regel zu einer Abnahme der Risikobereitschaft der Investoren. Somit kommt es tendenziell zu Abzügen aus zyklischen Werten wie Kryptowährungen.

Der Zyklus, in dem niedrige Zinsen die digitalen Assets antreiben könnte sich einem Ende nähern. In den kommenden Jahren wird jedoch eine zunehmende Akzeptanz erwartet, welche sich ebenfalls förderlich auswirkt.

Bereits während des Wahlkampfes hat sich Donald Trump für eine Bitcoin-Reserve eingesetzt. Nun ist sie in einem US-Staat bereits erfolgt. Denn am Mittwoch hat Senator Charles Schwertner einen Gesetzesentwurf zur Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve in Texas eingebracht, welcher auf seinem vorherigen aus dem vergangenen Monat aufbaut.

BREAKING:



U.S. STATE TEXAS PROPOSED 2ND

STRATEGIC BITCOIN RESERVE BILL

WITH NO BUYING LIMIT.



THIS IS GIGA BULLISH pic.twitter.com/MKm8DueuAY - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) February 13, 2025

Dieser sieht vor, dass der Staat seine Mittel in digitale Assets investieren kann, vor allem bei einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mrd. USD in den vergangenen 12 Monaten. Dies würde zum jetzigen Zeitpunkt auf Bitcoin zutreffen.

Darüber hinaus wurde das jährliche Kauflimit von 500 Mio. USD aufgehoben. Stattdessen steht es dem Staat somit frei, so viele Bitcoins zu erwerben, wie es dieser für richtig erachtet. Zudem könnten inzwischen auch viele andere Staaten und Länder dem Beispiel folgen. All dies dürfte Bitcoin auf neue Allzeithochs und Kurse jenseits der 150.000 USD treiben.

Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token profitiert von Bitcoins Entwicklung

Die Tokeninhaber des Bitcoin-Memecoins BTC Bull Token profitieren, sobald Bitcoin bestimmte Preisziele erreicht hat. Somit hängt seine Entwicklung maßgeblich von diesem ab, was es zu einer Art BTC auf Bullenhormonen machen kann.

Entsprechend der Anzahl der gehaltenen $BTCBULL-Token erhalten die Inhaber BTC-AirDrops, sobald dieser bestimmte Kursziele erreicht hat. Zuerst wird dies bei 150.000 USD erfolgen und dann in 50.000-USD-Schritten weitergehen, was 200.000, 250.000 USD und so weiter entspricht.

Versetzt dazu finden Burnings statt, bei 125.000, 175.000 und 225.000 USD. Auf diese Weise soll das Gesamtangebot verringert werden, welches bei 21 Mrd. Token liegt. Durch diesen Mechanismus kann wiederum der Wert der übrigen Coins tendenziell gesteigert werden.

Ein besonders großer AirDrop wird für die Tokeninhaber im $BTCBULL-Token erfolgen, sobald Bitcoin einen Preis in Höhe von 250.000 USD erreicht hat. Somit bieten sich auf dem Weg zu 1 Mio. USD einige spannende Gelegenheiten.

Nun stürmen die Anleger in den Vorverkauf des Bitcoin-Memecoins BTC Bull Token, um sich die größten Vorteile zu sichern. Denn es soll stark auf die Vorverkaufsinvestoren ausgerichtet sein. Zudem wird es, sobald der Presale ausverkauft wurde, keine Möglichkeit mehr für die passiven Bitcoin-Belohnungen des Projektes geben.

Im Jahr 2025 könnte sich Bitcoin sogar besser als 2024 entwickeln

Im vergangenen Jahr ist Bitcoin um 125 % gestiegen und soll 2025 laut einigen Analysten noch 150.000 USD erreichen. Somit würde er im Vergleich um aktuellen Preis von 96.928 USD noch um 54,75 % an Wert gewinnen.

Sofern er hingegen ein Plus von 125 % schafft, würde er sich näher an den ersten Burning-Meilenstein des BTC Bull Token bewegen. Zudem war historisch betrachtet, das Jahr nach dem Halving das beste des Vierjahreszyklus. So verweist auch Rekt Capital in einem X-Beitrag darauf, dass BTC in einem Post-Halving-Jahr immer zweistellige Aufwärtsbewegungen gezeigt hat.

Viele positive Faktoren reihen sich nun auf, welche die Wahrscheinlichkeit steigern, dass Bitcoin die Performanz aus dem vergangenen Jahr sogar noch einmal übertreffen könnte. Daher stellt auch der Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token eine spannende Investmentoption dar. Zudem lassen sich die Coins für eine Rendite von 287 % pro Jahr staken, um höhere AirDrops zu erhalten.

So können Sie sich dem Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token anschließen

Der Vorverkauf des Bitcoin-Memecoins BTC Bull Token ist über die Website zugänglich, auf welcher man die Best Wallet verbindet, um mit ETH, USDT oder Bankkarte zu zahlen.

Diese digitale Geldbörse wird dabei vorausgesetzt, um die Belohnungen in Bitcoin zu erhalten, obwohl es sich bei $BTCBULL um einen ERC-20-Token auf Ethereum handelt. Daher wird eine besondere Multi-Chain-Fähigkeit benötigt, die nur die Best Wallet unterstützt. Herunterladen können Sie diese über den Google Play Store und den Apple App Store.

Sehr schnell erfahren Sie von den neuesten Nachrichten über den Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token über X und Telegram.

Jetzt Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.