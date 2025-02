Es ist bislang ein relativ träger Handel an der Wall Street zum Ende der Börsenwoche. So gab der Dow Jones Industrial aktuell um 0,15 Prozent nach. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von knapp einem Prozent an. Für den breit aufgestellten S&P 500 sowie den Nasdaq 100 geht es hingegen leicht nach oben. Am nächsten Montag sind die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen.Die Daten aus dem US-Einzelhandel fielen deutlich schlechter aus als erwartet. Helaba-Ökonom Ralf Umlauf ...

