Der Erwerb markiert die bedeutendste Bürotransaktion in Broward County seit zehn Jahren

Lone Star Funds ("Lone Star") gibt heute bekannt, dass ein verbundenes Unternehmen von Lone Star Real Estate Fund VII, L.P., zusammen mit einem verbundenen Unternehmen von Highline Real Estate Capital LLC und Square2 Capital LLC 401 East Las Olas Boulevard ("401") erworben hat. Dies ist der bedeutendste Büroerwerb in Broward County in den letzten zehn Jahren. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Der 23-stöckige, 410.561 Quadratfuß große Büro- und Einzelhandelsturm der Klasse AA auch bekannt als Bank of America Plaza im Las Olas City Centre befindet sich auf einem ganzen Stadtblock im Herzen des Finanzviertels Las Olas in Fort Lauderdale. Das Gebäude beherbergt eine Reihe erstklassiger Mieter, darunter die Bank of America, Greenberg Traurig, Boies Schiller Flexner, Motorola Solutions und UBS.

"Wir sehen eine einzigartige Gelegenheit, in hochwertige Büroimmobilien zu investieren, die zu den besten in ihrem Wettbewerbsumfeld gehören", sagte Jérôme Foulon, Global Head of Commercial Real Estate bei Lone Star. "Der Büromarkt in Südflorida verfügt über starke Fundamentaldaten, die zum Teil auf Zuwanderungstrends und Rückkehr-an-den-Arbeitsplatz-Mandate zurückzuführen sind. Da die Bautätigkeit in den letzten Jahren fast zum Erliegen gekommen ist, herrscht auf einigen Märkten jedoch ein Mangel an Büroflächen in hochwertigen Immobilien."

"Diese Akquisition steht für unser Vertrauen in hochwertige, gut gelegene Büroimmobilien, die weiterhin starke Vermietungsgrundlagen aufweisen", sagte David Moret, Präsident von Highline Real Estate Capital. "401 hat seit seiner Gründung eine durchschnittliche Auslastung von 94 Prozent beibehalten und ist in der Lage, weiterhin vom sich entwickelnden Büromarkt zu profitieren."

Jay Caplin, Principal bei Square2 Capital, fügte hinzu: "Aufgrund unseres vorherigen Erfolgs bei der Neupositionierung von 501 515 Las Olas Boulevard sind wir zuversichtlich, dass wir die Position von 401 als eines der gefragtesten Bürohochhäuser des Bundesstaates ausbauen können. Die geplanten Verbesserungen werden auf dem Status von 401 als Büroimmobilie mit der besten Ausstattung in der Innenstadt von Fort Lauderdale aufbauen, mit sechs Restaurants vor Ort, einem Fitnesscenter und einem Bankdienstleistungsunternehmen mit umfassendem Serviceangebot." Square2 Capital wird die Immobilie für den neuen Eigentümer unter der Leitung von Principal Mike Manno verwalten.

CBRE vertrat den Verkäufer, einen globalen Investmentmanager, bei der Verkaufstransaktion. Die Finanzierung wurde im Auftrag des neuen Eigentümers von CBRE arrangiert.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die Fonds berät, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

Über Highline Real Estate Capital und Square2 Capital

Die in Miami ansässigen Unternehmen Square2 Capital und Highline Real Estate Capital sind Immobilieninvestment- und -betriebsunternehmen, die sich auf wertsteigernde Einzelhandels-, Büro- und gemischt genutzte Immobilien in ganz Florida und im Südosten der USA spezialisiert haben. Ihr Erfolg beruht auf einem stark fokussierten, mikroökonomischen Investitionsansatz und der Fähigkeit, tiefgreifende Branchenbeziehungen und jahrzehntelange Erfahrung zu nutzen. Die leitenden Geschäftsführer investieren und sind seit über 40 Jahren in Florida tätig. Sie können auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Erwerb und der Neupositionierung von Büroimmobilien in ganz Florida und in der Innenstadt von Fort Lauderdale zurückblicken. Zu den bemerkenswerten Projekten gehören Courthouse Commons und Las Olas Square (501-515 E. Las Olas Blvd.).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250213403840/de/

Contacts:

Mediarelations@lonestarfunds.com