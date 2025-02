DJ MÄRKTE USA/Gemächlich weiter aufwärts - S&P-500 kratzt an Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den Vortagesaufschlägen geht es am Freitag an der Wall Street gemächlich zu. Zur Mittagszeit in New York liegen die Indizes zumeist ganz leicht im Plus, der Dow-Jones-Index hinkt etwas hinterher, er gibt um 0,1 Prozent auf 44.646 Punkte nach. S&P-500 und Nasdaq-Composite verbessern sich um bis 0,1 Prozent. Im Tageshoch kratzte der S&P-500-Index bereits an seinem Rekordhoch von Mitte Januar.

Die jüngsten Zollpläne von US-Präsident Donald Trump scheinen zunächst keinen Schrecken zu verbreiten. Zum einen ist von einem gewissen Gewöhnungseffekt die Rede, zum anderen setzt der Markt aber vor allem darauf, dass die Drohungen nicht 1:1 umgesetzt werden, sondern dass Verhandlungen zumindest noch zu Abschwächungen, wenn nicht sogar einen kompletten Verzicht führen werden. Trump hatte am Donnerstag angekündigt, bis April Vergeltungszölle prüfen zu lassen, angeblich um eine individuelle Angleichung von Abgaben herbeizuführen.

Neue Konjunkturdaten sind unterdessen uneinheitlich ausgefallen. Die US-Einzelhandelsumsätze gingen im Januar stärker zurück als geschätzt, für einen gewissen Ausgleich sorgt aber, dass die Vormonatsdaten nach oben revidiert wurden. Derweil stieg die Industrieproduktion stärker als prognostiziert.

Viel Bewegung gibt es erneut am Rentenmarkt. Nach dem kräftigen Anstieg der Renditen am Mittwoch in Reaktion auf überraschend hoch ausgefallene US-Verbraucherpreise und die Gegenbewegung am Vortag fallen die Renditen dynamisch weiter. Teilnehmer verweisen auf die schwach ausgefallenen Einzelhandelsumsätze, die tendenziell für Zinssenkungen sprächen.

Der Dollar fällt mit den Marktzinsen weiter zurück auf die tiefsten Stände seit zwei Monaten. Der Euro kostet rund 1,05 Dollar. Der Goldpreis fällt auf dem jüngst erreichten Rekordhoch deutlich - trotz sinkender Renditen der Anleihen und auch des schwächeren Dollar. Die Feinunze verbilligt sich um 34 Dollar auf 2.897. Beim Öl tut sich weniger, hier fallen die Preise um rund ein halbes Prozent.

Gewinnmitnahmen bei Intel

Nach weiteren Kursgewinnen zum Start liegen Intel inzwischen fast 4 Prozent im Minus. Der Kurs des Chipherstellers war an den vier vorangegangenen Handelstagen um 26 Prozent nach oben geschossen. Für Kursfantasie sorgte die Forderung der US-Regierung, dass die fortschrittlichsten Halbleiter der Welt in den USA produziert werden sollten. Nun werden Gewinne mitgenommen.

Applied Materials geben um 7,1 Prozent ab. Der Ausrüster der Halbleiterbranche lieferte überraschend positive Geschäftszahlen, dafür lässt der Ausblick zu wünschen übrig. Ähnlich das Bild beim Cybersicherheitsunternehmen Palo Alto Networks (-3,9%): guten Geschäftszahlen steht ein eher mäßiger Ausblick gegenüber.

Johnson & Johnson hat den Verkauf eines neuen Geräts gegen Herzrhythmusstörungen aufgrund von Sicherheitsbedenken in den USA gestoppt. Der Kurs sinkt um 0,5 Prozent. Um 11,8 Prozent steil abwärts geht es für die Aktie des Medizindienstleisters Davita, einem Wettbewerber der deutschen FMC. Auslöser ist ein enttäuschender Ausblick.

Airbnb hat im vierten Quartal wieder Gewinne eingefahren und auch beim Umsatz die Markterwartungen leicht übertroffen. Die Aktie des Online-Marktplatzes für Kurzzeitvermietungen steigt um fast 15 Prozent. Draftkings ziehen um 11,9 Prozent an. Der Sportwettenanbieter verbuchte zwar höhere Verluste, hob aber die Prognose an. Roku schnellen um 14,3 Prozent in die Höhe, nachdem der Hersteller von Multimedia-Spielen unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt hat.

Der Kurs des Digitalspielevertreibers Gamestop (+4,8%) wird getrieben von einem Bericht, wonach das Unternehmen bei Kryptowährungen einsteigen will. Coinbase geben 7,5 Prozent ab. Die größte Kryptowährungsbörse in den USA meldete einen Anstieg der Quartalsumsätze und des Gewinns und profitierte von einer Rally nach den Wahlen. Händler verweisen darauf, dass der Kurs am Vortag vor dem Zahlenausweis stark gestiegen sei und nun womöglich Gewinne mitgenommen würden.

Informatica brechen um 31 Prozent ein. Der Anbieter von Software zur Cloud-Datenverwaltung verschreckte mit einem schwachen Ausblick. Verkauft werden Aktien aus dem Einzelhandelssektor nach den enttäuschenden Umsätzen der Branche im Januar. Walmart büßen 0,9, Dollar Tree 0,8 und Home Depot 0,3 Prozent ein.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.645,72 -0,1% -65,71 +4,9% S&P-500 6.117,41 +0,0% 2,34 +4,0% Nasdaq-Comp. 19.966,65 +0,1% 21,00 +3,4% Nasdaq-100 22.052,61 +0,1% 21,89 +5,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,24 -7,0 4,31 0,3 5 Jahre 4,31 -8,6 4,39 -7,3 7 Jahre 4,38 -8,0 4,46 -10,0 10 Jahre 4,45 -7,8 4,53 -11,6 30 Jahre 4,67 -9,2 4,77 -10,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0497 +0,3% 1,0470 1,0443 +1,4% EUR/JPY 159,82 -0,1% 159,71 159,76 -1,9% EUR/CHF 0,9430 -0,3% 0,9463 0,9445 +0,5% EUR/GBP 0,8328 -0,0% 0,8330 0,8330 +0,6% USD/JPY 152,24 -0,4% 152,54 153,02 -3,2% GBP/USD 1,2605 +0,3% 1,2570 1,2534 +0,7% USD/CNH (Offshore) 7,2550 -0,2% 7,2726 7,2900 -1,1% Bitcoin BTC/USD 97.537,90 +1,2% 96.993,50 95.728,75 +3,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,85 71,29 -0,6% -0,44 -0,6% Brent/ICE 74,82 75,02 -0,3% -0,20 +0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,785 51,01 -0,4% -0,22 +1,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.896,66 2.931,06 -1,2% -34,40 +10,4% Silber (Spot) 32,42 32,33 +0,3% +0,09 +12,3% Platin (Spot) 988,65 1.000,35 -1,2% -11,70 +9,0% Kupfer-Future 4,67 4,78 -2,3% -0,11 +15,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2025 12:45 ET (17:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.