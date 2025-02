Die Indizes DAX und Euro Stoxx 50 schlagen derzeit sogar den MSCI World und S&P 500. Dieser ETF hat erstere langfristig übertroffen.Die deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen zwei Jahren (2023, 2024) geschrumpft, was hauptsächlich auf die Folgen des Ukrainekrieges zurückzuführen ist. Sie hatten eine im internationalen Vergleich kaum noch wettbewerbsfähige Industrie, die derzeit Stellen abbaut und im Ausland investiert, zur Folge. Vor diesem Hintergrund erstaunt die aktuell starke Entwicklung des deutschen Leitindex DAX, der innerhalb der vergangenen zwölf Monate um knapp 34 Prozent gestiegen ist (13.02.2025). Seit der US-Wahl am 4. November 2024 hat er sogar den MSCI-World-Index …