Dogecoin auf Erfolgskurs: DOGE gewinnt an Stärke während Wall Street Pepe ICO bevorsteht

Während Bitcoin und Ethereum in den letzten 24 Stunden deutlich fester notieren, gehört Dogecoin zu den stärksten Top 10 Kryptowährungen. Nur XRP kann noch stärker zulegen, DOGE steigt derweil um 8 Prozent an nur einem Tag. Der wertvollste Meme-Coin der Welt konnte in den letzten Stunden seine Gewinne ausbauen, das Momentum stellt sich bullisch dar.

SEC-Anerkennung treibt Dogecoin-Kurs an

Die US-Securities and Exchange Commission (SEC) hat die 19b-4 Einreichung von Grayscale für einen Dogecoin-ETF anerkannt. Dies markiert einen wichtigen Schritt im Regulierungsprozess, der zur möglichen Einführung eines solchen ETFs führen könnte. Die Anerkennung bedeutet, dass der formale Prüfprozess durch die SEC beginnt, wobei eine Entscheidung innerhalb von 240 Tagen erwartet wird.

Ein Krypto-Trader erkennt zudem weiteres Potenzial in Dogecoin aufgrund eines technischen Musters im Verhältnis zu Ethereum. Im monatlichen DOGE/ETH-Chart wurde Ende 2024 eine langfristige Abwärtstrendlinie nach oben durchbrochen. Aktuell konsolidiert Dogecoin oberhalb dieser Trendlinie, was als Retest interpretiert wird - ein klassisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Wall Street Pepe: Presale erreicht 73 Millionen Dollar vor Uniswap-Listing

In wenigen Tagen beginnt der öffentliche Handel von Wall Street Pepe (WEPE) auf Uniswap. Am 17. Februar um 15:00 Uhr deutscher Zeit erhalten Vorverkaufsinvestoren die Möglichkeit, ihre Token zu claimen. Zum gleichen Zeitpunkt startet der öffentliche Handel auf der führenden Ethereum-DEX.

Trotz einer schwierigen Phase für Meme-Coins hat WEPE im Vorverkauf rund 73 Millionen US-Dollar eingesammelt. Während sich die gesamte Marktkapitalisierung des Sektors in den letzten zwei Monaten nahezu halbierte, konnte Wall Street Pepe eine stetige Nachfrage verzeichnen. Täglich flossen über eine Million US-Dollar in das Projekt, sodass alle verfügbaren Token noch vor dem offiziellen Abschluss des Vorverkaufs vergriffen waren.

