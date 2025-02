© Foto: Sheldon Cooper/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Zurzeit sind alle Augen auf die Rallye von China-Aktien wie Alibaba gerichtet. Im Hintergrund schwelt jedoch weiterhin die Immobilienkrise - eine Lösung scheint nicht in Sicht.Die Immobilienkrise in China, die seit 2021 die Wirtschaft des Landes belastet, zeigt trotz verschiedener staatlicher Eingriffe keine Anzeichen einer Besserung. Der Immobiliensektor, die einst als Wachstumsmotor galt, wird zunehmend zur finanziellen Belastung. Richtig wahrgenommen wird die schwelende Krise aber nicht, im Gegenteil. Alle Welt setzt auf eine ungebremste Rallye am chinesischen Aktienmarkt. Diese Hoffnung könnte schnell verpuffen. Nach einem Rückgang der Immobilienpreise um etwa 25 Prozent von ihren …