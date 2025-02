AESC, ein in Japan ansässiger, weltweit führender Anbieter von Hochleistungsbatterietechnologie, gehört laut dem "Non-China Markets' Energy Storage Cell Shipment Ranking" von 2024 zu den führenden Unternehmen in der globalen Energiespeicherbranche. Die Rangliste von InfoLink Consulting, einem führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf erneuerbare Energien und Technologie spezialisiert hat, umfasst Anwendungen im Versorgungs-, Gewerbe- und Industriebereich sowie im Wohnbereich. Diese Leistung unterstreicht die rasche Expansion und anhaltende Führungsposition von AESC im Energiespeichersektor und festigt seine Position als einer der Top-Player weltweit, was einen bedeutenden Sprung in die Top 4 darstellt.

"AESC hat sich seine Position auf dieser Liste durch unsere marktführende Energiespeichertechnologie, unsere umfassende globale Liefererfahrung und den schnellen Ausbau der Produktionskapazität verdient", sagte Shoichi Matsumoto, CEO der AESC Group. "Unsere strategischen Partnerschaften mit wichtigen Integratoren von Energiespeichersystemen wie Fluence, Powin und Nidec haben die Position von AESC als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Energiespeicherbranche weiter gestärkt", fügte er hinzu.

Laut InfoLink verzeichneten die weltweiten Lieferungen von Energiespeicherzellen 2024 ein Wachstum von 60 auf 314,7 GWh im Vergleich zum Vorjahr, wobei Zellen mit mehr als 300 Ah in einem einzigen Quartal fast 50 des globalen Marktes für Energiespeicherung im Versorgungsmaßstab ausmachten. Als Branchenführer in der Entwicklung, Massenproduktion und Lieferung von 300+Ah-Energiespeicherzellen setzt AESC weiterhin neue Maßstäbe in der Branche. Zu Beginn dieses Kalenderjahres hat AESC über 30 GWh an 300+Ah-Energiespeicherzellen geliefert und damit ein deutliches Wachstum, Marktanteil, Qualitätsleistung und Sicherheit unter Beweis gestellt.

Das Unternehmen wird in diesem Jahr mit der Produktion von Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) in Nordamerika beginnen, und seine LFP-Produktionsanlage in Europa wird voraussichtlich in den kommenden Jahren mit der Serienproduktion beginnen. Diese Kapazitätserweiterungen werden das Wachstum von AESC in Schlüsselmärkten weiter beschleunigen und das Unternehmen in die Lage versetzen, die weltweit steigende Nachfrage nach Energiespeicherlösungen zu decken.

Über AESC

AESC ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungsbatterien für emissionsfreie Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. AESC wurde 2007 in Japan gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yokohama. Seit über 15 Jahren baut AESC weltweit Produktionskapazitäten auf, um Schlüsselmärkte und führende Kunden zu bedienen. Heute treibt die fortschrittliche Technologie von AESC über eine Million Fahrzeuge an und stellt mehr als 40 GWh installierte Kapazität für Energiespeichersysteme in über 60 Ländern bereit.

Die globale Präsenz von AESC umfasst 13 Produktionsstätten in Japan, den USA, Großbritannien, Frankreich, Spanien und China.

