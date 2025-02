Die jüngsten Explorationsergebnisse von Spark Energy Minerals auf dem Arapaima-Lithiumprojekt in Brasilien haben für Aufsehen gesorgt. Entlang einer beeindruckenden Streichlänge von 21,5 Kilometern wurden lithiumhaltige Pegmatite nachgewiesen, wobei 70 Prozent aller entnommenen Proben anomale Lithiumkonzentrationen aufwiesen. Die Untersuchungen ergaben Spitzenwerte von bis zu 582 ppm Lithium in Gesteinssplittern, was angesichts der stark verwitterten Oberflächenmaterialien als außergewöhnlich positiv bewertet wird. Besonders vielversprechend erscheint die starke Korrelation des Lithiums mit anderen wichtigen Indikatormineralien wie Zinn, Niob und Cäsium.

Strategische Position im Lithium Valley

Das Arapaima-Projekt erstreckt sich über ein zusammenhängendes Gebiet von 64.000 Hektar im brasilianischen Lithium Valley, einer Region, die für ihre bedeutenden Lithiumvorkommen bekannt ist. Die geografische Nähe zu etablierten Produzenten wie Sigma Lithium, die über die fünftgrößte Lithiumlagerstätte der Welt verfügt, unterstreicht das Potenzial des Projekts. Geologische Untersuchungen im Auftrag der brasilianischen Regierung haben zudem ergeben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit genau in dem Gebiet liegt, in dem sich das Spark-Projekt befindet. Die Entdeckung von über 50 historischen Bergbaustätten auf dem Projektgelände, die auf pegmatitische Mineralisation hinweisen, verstärkt die Hoffnung auf bedeutende Lithiumfunde in der Tiefe.

Anzeige

Spark Energy Minerals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Spark Energy Minerals-Analyse vom 14. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Spark Energy Minerals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Spark Energy Minerals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 14. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Spark Energy Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...