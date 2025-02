Staatliche Bitcoin-FOMO? Abu Dhabi kauft BTC für 436 Millionen $!

Der globale Bitcoin-Markt erlebt eine bedeutende Veränderung durch zunehmendes staatliches Interesse. Abu Dhabis mächtiger Staatsfonds hat bereits BTC-ETFs im Wert von 436 Millionen Dollar erworben, während 27 US-Bundesstaaten die Bitcoin-Einführung aktiv vorantreiben.

Institutionelle Bitcoin-Adaption nimmt Fahrt auf

Der Staatsfonds von Abu Dhabi, einer der größten weltweit, verstärkt sein Bitcoin-Engagement zur strategischen Diversifikation. Der bekannte Bitcoin-Investor Anthony Pompliano sieht darin ein klares Zeichen für die wachsende Bedeutung von Bitcoin als staatlicher Vermögenswert.

Besonders die zunehmende Akzeptanz auf staatlicher Ebene könnte einen unvermeidlichen Domino-Effekt auslösen. Experten erwarten, dass weitere Länder dem Beispiel folgen werden, um ihre finanzielle Position zu sichern und sich gegen geopolitische Risiken abzusichern.

