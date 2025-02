Die Iron Mountain Inc., ein führender Anbieter von Informationsmanagement-Dienstleistungen, präsentierte am Donnerstag ihre aktuellen Geschäftszahlen für das vierte Quartal. Der bereinigte operative Gewinn je verwässerter Aktie lag bei 1,24 USD, was eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal darstellt. Die Aktie verzeichnete am 15. Februar einen Kurs von 95,35 USD, was einem leichten Anstieg von 0,14 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 26,7 Milliarden Euro behält das Unternehmen seine starke Position im Markt.

Ausblick und Dividende

Der REIT mit Schwerpunkt auf Informationsmanagement zahlt weiterhin eine stabile vierteljährliche Dividende von 0,71 USD. Trotz eines Monatsrückgangs von 6,11 Prozent zeigt die Jahresentwicklung mit einem Plus von 41,30 Prozent eine insgesamt positive Tendenz.

