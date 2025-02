Venture Global, Inc. ("Venture Global") (NYSE: VG) gab heute bekannt, dass es plant, seine Gewinnmitteilung in Bezug auf die Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2024 vor der Marktöffnung am Donnerstag, dem 6. März 2025, zu veröffentlichen.

Venture Global wird am 6. März 2025 um 9:00 Uhr Eastern Time (ET) eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres zu besprechen und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 zu geben.

Ein Webcast der Telefonkonferenz mit ausschließlich Zuhörfunktion und die dazugehörige Folienpräsentation werden auf der Investor-Relations-Website von Venture Global HIER zur Verfügung stehen. Nach Abschluss des Webcasts wird eine Aufzeichnung auf der Website von Venture Global zur Verfügung gestellt.

Über Venture Global

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG), das aus den ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken stammt. Das Geschäft von Venture Global umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Schifffahrt und Regasifizierung. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, nahm im Januar 2022 die LNG-Produktion auf. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, erreichte die erste LNG-Produktion im Dezember 2024. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine Produktionskapazität von über 100 MTPA, um der Welt saubere und erschwingliche Energie zur Verfügung zu stellen. Venture Global entwickelt an jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

