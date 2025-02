Die Fidus Investment Corporation verzeichnet einen bemerkenswerten Auftakt im Februar 2025. Der Aktienkurs erreichte am 15. Februar einen Stand von 23,37 USD, was einem Tagesplus von 1,21 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 752,9 Millionen Euro zeigt sich das Unternehmen in einer stabilen Position. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ein Plus von 4,52 Prozent aufweist.

Dividenden und Ausblick

Die Gesellschaft behält ihre aktionärsfreundliche Dividendenpolitik bei, was durch die letzte Quartalsdividende von 0,61 USD unterstrichen wird. Ein wichtiger Termin steht am 27. Februar 2025 bevor, wenn das Unternehmen seine Quartalsergebnisse für Q4 2024 präsentieren wird.

