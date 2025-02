KI und Nasdaq 100 Momentum Aktien auf Allzeithoch! Welche Aktien jetzt (ver-) kaufen?

Anzeige / Werbung

Mit dem ersten Monat im neuen Jahr gab es gleich neue Rekorde in mehreren Boxen. Das KI-Segment lief sehr gut in 2025 an und auch wenn der Nasdaq als Index kein Allzeithoch erreichte, so schaffte es dennoch die Aktienauswahl in der Nasdaq-Box!

Nach dem Wechsel des US-Präsidenten und ersten Maßnahmen in Richtung Zölle sowie Einsparungen bei Staatsausgaben könnte der Trend hin zu KI und US-Werten anhalten. In diesem Video besprechen wir eine kleine Auswahl an Aktien aus allen 3 Boxen, insgesamt 9 Werte mit entsprechender Chartanalyse.

Begleitend erörterten wir im ersten Teil des Videos noch einmal den Hintergrund der Aktienauswahl von jeweils 8 Werten in den 3 aktiv betreuten Boxen von WH SelfInvest, welche als automatisiertes Investment auch den Weg in Ihr Portfolio finden können. Das Konzept hat einen historischen und wissenschaftlichen Hintergrund und geht auf einen Nobelpreisträger zurück, der damit sehr erfolgreiche Ergebnisse erzielte. Auch für die Short-Box haben wir viele Backtests vollzogen, um nur nachhaltig erfolgreiche Kriterien einfließen zu lassen.

Mit Atlassian und den vielen Tools rund um das Projektmanagement beginnend war der Trend zur Automatisierung auch hier weiter reflektiert. Kennst Du bereits Jira oder Confluence? Immer mehr Firmen nutzen die Effizienz der Cloud-basierten Lösungen für das Teamwork. Gerade im Homeoffice ist dies unersetzbar. Dort könntest Du auch auf die sportlichen Artikel von Lululemon zurückgreifen, die weitaus stärker gefragt sind, als Produkte vom Marktführer Nike. Lululemon arbeitet im Hochpreissegment, was die Qualität der Stoffe und Designs auch zulässt.

Zu Palantir muss man wenig erklären, denn der Wert ist momentan extrem gefragt und wurde auch schon im Freestoxx-Kanal besprochen. Mit erneuten Allzeithochs hebt der Kurs förmlich ab und kann das Wachstum aus den Quartalszahlen direkt reflektieren. Dennoch ist der Datenspezialist der aktuell teuerste Wert im S&P500. An dieser Stelle stand aber auch schon Tesla, wobei die jüngsten "Ablenkungen" von Elon Musk bei der Unterstützung des US-Präsidenten und als CEO von weiteren Unternehmen ein wenig von der Tesla-Strategie ablenken könnten. Dies ist zumindest die Befürchtung an der Wall Street. Elon Musk ist jedoch ein "Macher" und Mensch, der gezielt neue Ideen einstreut. So auch im Februar, wie wir im Video erörtern.

Der Broker Robinhood hat sehr starkes Wachstum, auch durch das gestiegene Interesse an Kryptos seit der Wahl von Donald Trump, aufgezeigt und befindet sich damit weiter im Aufwärtstrend. Dies gilt auch für Snowflake. Das IT-Sicherheitsunternehmen profitiert von der global weiter anziehenden Nachfrage nach Cybersecurity und könnte nun Fahrt in Richtung Allzeithoch aufnehmen. Daten, die geschützt werden müssen, können beispielsweise über Twilio administriert werden - ein Software-as-a-Service-Anbieter, den wir vor 2 Monaten ausführlich vorstellten.

In der Short-Box kamen auch diesmal wieder Firmen vor, die einen gesunkenen Ausblick oder schwache Geschäftszahlen veröffentlichten. Dazu sind diesmal der Chiphersteller ON Semiconductor und der Getränkespezialist Constellation Brands zu zählen. Beide Quartalszahlen enttäuschten und es ist keine Wende in Sicht, sodass der Trend auf der Unterseite auch weiter laufen könnte und damit in der Short-Box zu Gewinnen führt.

Wie Du diese 8 Werte vollautomatisiert bei Freestoxx handeln lassen kannst, erfährst Du auch noch einmal im Artikel und Video.

