© Foto: Sylwia Bartyzel - Unsplash.com

Indiens Premierminister Narendra Modi hat sich am Donnerstag in Washington mit Tesla-CEO Elon Musk getroffen. Themen des Gesprächs waren unter anderem Weltraum, Mobilität, Technologie und Innovation.Das indische Außenministerium erklärte, das Treffen habe auch Möglichkeiten zur Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen aufstrebende Technologien, Unternehmertum und gute Regierungsführung behandelt. Bereits am Mittwoch hatte Reuters berichtet, dass Modi mit Musk über den Markteintritt von SpaceX's Starlink in Indien sprechen könnte. Starlink plant Expansion - Regierung unterstützt Musk Starlink plant seit Langem den Einstieg in den indischen Satelliten-Internetsektor, steht jedoch in …