Die Sartorius AG verzeichnet am 15. Februar 2025 einen spürbaren Kursrückgang an den Börsen. Der Laborausrüster und Pharmazulieferer notiert mit einem Minus von 1,35 Prozent bei 249,00 Euro und gehört damit zu den schwächeren Werten im DAX. Die Marktkapitalisierung des Göttinger Unternehmens beläuft sich aktuell auf 7,3 Milliarden Euro.

Monatliche Entwicklung zeigt negative Tendenz

Im Monatsvergleich summiert sich der Wertverlust der Sartorius-Aktie mittlerweile auf 10,61 Prozent. Besonders auffällig ist die Distanz zum 52-Wochen-Hoch, von dem der Kurs derzeit 46,21 Prozent entfernt liegt. Die Aktie bewegt sich damit in einem herausfordernden Marktumfeld, was sich auch in der anhaltenden Abwärtstendenz der letzten Handelstage widerspiegelt.

