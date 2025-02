© Foto: Wilfried Wirth - picture alliance / CHROMORANGE

Die auf der TUI-Hauptversammlung am 11.02. präsentierten Geschäftszahlen schickten die Aktie auf Talfahrt und die wO-Community diskutierte rege über die Kompetenz des Managements und die Zukunft der TUI-Aktie.Nach längerer Abwesenhet hat es in dieser Woche die TUI AG mit über 400 Beiträgen wieder an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wallstreetONLINE Forum geschafft. Das Touristikunternehmen aus Hannover veranstaltete am Dienstag, dem 11.02. seine Hauptversammlung und das Management gab dabei die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 bekannt. Obwohl bei Umsatz, als auch bei Ergebnis die Erwartungen übertroffen wurden, ging das Ergebnis im Bereich Märkte …