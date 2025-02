Wochenrückblick - Aktien, Gold und US-Inflation

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zu-sammengefasst.



In der vergangenen Börsenwoche gab es im Laufe der fortlaufenden Berichtssaison wieder einige spannende Quartalsergebnisse. Unter anderem veröffentlichten McDonald's, Coca-Cola, Siemens und AppLovin ihre Zahlen. Zudem sorgten der Goldpreis und die US-Inflationsdaten diese Woche für Aufsehen bei Anlegern.



Globaler Aktienmarkt - deutscher Aktienmarkt steigt weiter



Der deutsche Leitindex DAX® setzt seinen positiven Start ins neue Jahr fort und steht am Freitag-nachmittag etwa 3,4 Prozent im Plus und erreichte während der Woche zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch von 22.624,60 Punkten. Der amerikanische Markt stieg diese Woche ebenfalls. Der Dow Jones Industrial Average® und der der NASDAQ-100 Index® gewannen bis zum Donnerstagabend 0,9 Prozent bzw. 2,5 Prozent. Der letzte der drei großen US-Indizes, der S&P 500® gewann bis zum Donnerstagabend etwa 1,5 Prozent.





















Die US-Inflationsrate für Januar lag bei 3 Prozent



Wie das US-amerikanische Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte lag die Inflation im Januar bei 3 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vormonat (2,9 Prozent) erneut angestiegen. Es ist damit der vierte Anstieg in Folge seit letzten September (2,4 Prozent). Die Kerninflationsrate lag bei 3,3 Prozent und ist damit ebenfalls im Vergleich zum Vormonat (3,2 Prozent) angestiegen. Die Märkte reagierten negativ auf die erhöhte Inflation. Es besteht Unsicherheit hinsichtlich der geplanten Zölle der Trump-Administration und die Sorge, dass diese die Inflation weiter anheizen könnten.



Gold - Edelmetall steigt weiter



Bisher hat das Edelmetall seinen Bilderbuchlauf aus dem Jahr 2024 fortgesetzt. In den ersten bei-den Monaten des Jahres 2025 erreichte der Goldpreis neue Rekordstände. Der Kurszuwachs in diesem Jahr summiert sich mittlerweile auf mehr als 10 Prozent. Das gültige Allzeithoch hat das Edelmetall auf 2.943 US-Dollar pro Unze ausbauen können. Das in unserem großen charttechni-schen Jahresausblick ausgerufene Anlaufziel von 3.000 US-Dollar rückt damit mehr und mehr in Schlagdistanz.







McDonald's - Aktie steigt trotz Umsatzrückgang im Heimatmarkt



Am Montag veröffentlichte McDonald's seine Quartalszahlen. Der Umsatz betrug 6,39 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 2,02 Milliarden US-Dollar. Auf das ganze Jahr 2024 gerechnet, stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 25,92 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn um 3 Prozent auf 8,22 Milliarden US-Dollar fiel. In seinem Heimatmarkt den USA musste der Fast-Food-Konzern ei-nen Umsatzrückgang hinnehmen. Dieser konnte durch die internationalen Geschäftsbereiche kompensiert werden. Die McDonald's-Aktie stieg am Montag um fast 5 Prozent.







BP - Aktienrückkäufe und Dividende trotz Gewinnrückgang



Am Dienstagmorgen veröffentlichte der britische Mineralölkonzern seinen Quartalsbericht. Der Gewinn betrug 1,17 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2024, fiel der Gewinn um 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 8,9 Milliarden US-Dollar. Außerdem kündigte BP ein Aktienrückkaufprogramm von 1,75 Milliarden US-Dollar sowie eine Dividende von 8 US-Cent pro Aktie an. Die BP-Aktie fiel im XETRA®-Handel um 0,7 Prozent auf 5,553 EUR.







Coca-Cola - Quartalszahlen lassen Aktie steigen



Der Softdrink-Hersteller legte Dienstag seine Quartalszahlen vor. Der Umsatz betrug 11,5 Milliarden US-Dollar bei einem Gewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar. Auf das ganz Jahr 2024 gerechnet stieg der Umsatz um 3 Prozent im Vergleich zu 2023 auf 47,1 Milliarden US-Dollar. Der Jahresgewinn ver-blieb hingegen mit 10,6 Milliarden US-Dollar fast auf dem Vorjahresniveau von 10,7 Milliarden US-Dollar. Der Aktienkurs stieg am Dienstag um fast 5 Prozent auf 67,60 US-Dollar.







AppLovin - Höhenflug nach Quartalsbericht



AppLovin veröffentlichte am Mittwoch nachbörslich seine Quartalszahlen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,37 Milliarden US-Dollar bzw. 599,2 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2024 stieg der Umsatz um 43 Prozent auf 4,71 Milliar-den US-Dollar. Der Jahresgewinn belief sich auf 1,58 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 343 Prozent entspricht. Der Aktienkurs stieg am Donnerstag um 24 Prozent auf 471,67 US-Dollar.







Siemens - Kursanstieg nach starken Quartalszahlen



Am Donnerstag veröffentlichte Siemens seine Zahlen für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2025. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 18,4 Milliarden Euro, ein Anstieg um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gewinn nach Steuern steigerte sich um 52 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Die Siemens-Aktie stieg am Donnerstag im XETRA®-Handel um mehr als 7 Prozent auf 227,45 Euro.







Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Insta-gram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







