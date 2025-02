Rollen in Deutschland bald ferngesteuerte Autos über die Straßen? Viele Menschen in Deutschland stehen der Technologie offen gegenüber und auch die Politik hat erste Schritte unternommen. Das Konzept des ferngelenkten Fahrens rückt in Deutschland zunehmend in den Fokus. Anders als beim autonomen Fahren bleibt die Steuerung hier in menschlicher Hand - jedoch nicht im Fahrzeug selbst, sondern aus der Ferne. Eine neue Umfrage des Digitalverbands Bitkom ...

