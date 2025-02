© Foto: adobe.stock.com

Abermals scheiterte der Silberpreis am Freitag an der Widerstandsmarke von 32,2 US-Dollar. Dabei sah es dieses Mal sogar noch deutlich besser aus, als bei den letzten Versuchen. Das Ergebnis bleibt freilich gleich.Die Tür bleibt zu - Silberpreis mit weiterem Fehlschlag Die Weichen schienen gestellt. Der Silberpreis durchbrach am Freitag einigermaßen dynamisch den Widerstandsbereich von 32,2 US-Dollar. Auch die 33 US-Dollar wurden temporär überlaufen. Kurzum. Man wähnte Silber damit bereits auf dem Weg in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar, wo sich das nächste potenzielle Bewegungsziel befindet. Doch dann passierte genau das, was in diesen fragilen Ausbruchssituationen tunlichst nicht …