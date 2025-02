Die Edelmetallmärkte zeigten am Freitag erhebliche Schwankungen, doch insgesamt bleibt die positive Tendenz bestehen. Gold verzeichnete in dieser Woche einen Anstieg um 0,78 % auf 2.883 US-Dollar, während Silber um 1,1 % auf 32,12 US-Dollar zulegte. Im laufenden Monat ergibt sich somit ein bisheriges Plus von 3,0 % bei Gold und 2,7 % bei Silber. Dennoch kamen die Kurse zum Wochenschluss unter Druck. Während sich Gold von seinen jüngsten Rekordhöhen entfernte, trieben geopolitische Spannungen und Konjunkturdaten Silber auf den höchsten Stand seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...