Xerox bietet eine traumhafte Dividendenrendite, die aber mit einem hohen Risiko verbunden ist. Ist die 119 Jahre alte Druck-Ikone ein Dividenden-Traum oder -Alptraum?Eine gute Dividendenaktie zeichnet sich durch eine Reihe von Faktoren aus, die sie von gewöhnlichen Aktien unterscheidet. Ein wesentliches Merkmal ist die Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit der Ausschüttungen. Unternehmen mit einer langen Historie regelmäßiger und steigender Dividendenzahlungen gelten als besonders stabil und anlegerfreundlich. Dies deutet oft auf ein robustes Geschäftsmodell und eine solide Finanzlage hin, was das Unternehmen in die Lage versetzt, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Gewinne an seine …