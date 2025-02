Der Funktionsgetränke-Hersteller Celsius Holdings verzeichnet aktuell eine herausfordernde Marktphase. Am 15. Februar fiel der Aktienkurs um 1,41 Prozent auf 22,34 USD. Diese Entwicklung reiht sich in einen breiteren Abwärtstrend ein, der sich in den vergangenen Wochen manifestierte - allein im letzten Monat verzeichnete die Aktie einen Wertverlust von 9,11 Prozent.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 5,0 Milliarden Euro bleibt Celsius Holdings ein bedeutender Akteur im Getränkesektor. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 23,15, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis einen Wert von 37,18 aufweist.

