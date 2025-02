Dieser eher unbekannte Investor hat den S&P-500- und MSCI-World-Index um Längen geschlagen.Warren Buffett ist in der Investmentwelt sehr bekannt. Ihm gelang es, zwischen 1965 und 2023 mit Berkshire Hathaway eine Performance von 4.384.748 Prozent zu erzielen. Wer damals bei ihm nur 1.000 US-Dollar anlegen durfte, besitzt heute 43,85 Millionen US-Dollar. David Abrams - Aus dem Geschichtshörsaal an die Wall Street Darüber hinaus existieren auch heute noch viele weitere Investoren, die seinem Vorbild gefolgt und ähnlich erfolgreich sind. Einer von ihnen ist der eher unbekannte David Abrams. Er wuchs in New Jersey (USA) auf und schloss die Universität von Pennsylvania mit einem Bachelor in …