Die Lindt & Sprüngli Aktie zeigt sich am Donnerstag in robuster Verfassung und verzeichnete in der SIX SX-Sitzung einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 103'000,00 CHF. Diese Entwicklung fügt sich in den positiven Monatstrend ein, der seit Jahresbeginn eine Wertsteigerung von 1,85 Prozent aufweist. Die Marktkapitalisierung des Schweizer Premiumschokoladenherstellers beläuft sich aktuell auf 10,9 Milliarden Euro.

Aktuelle Kennzahlen

Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 11.310,00 Euro und damit 8,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein KGV von 33,77 prognostiziert, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 13,96 liegt.

