Altcoins verzeichnen massive Kursgewinne von bis zu 94%

Der Kryptomarkt erlebt derzeit eine bemerkenswerte Verschiebung, während Bitcoin unter der 100.000-Dollar-Marke verharrt. PancakeSwap führt diese Bewegung mit einem beeindruckenden Gewinn von 94,22% in der letzten Woche an, während auch andere Altcoins eine starke Aufwärtsdynamik zeigen.

Technische Signale deuten auf Altcoin-Saison hin

Die Bitcoin-Dominanz zeigt aktuell eindeutige technische Signale mit einer Doppeltop-Formation und einem bärischen MACD-Crossover. Der Krypto-Stratege Ash Crypto weist seine über 1,6 Millionen Follower darauf hin, dass diese Muster denen der November-Rallye ähneln.

Top-Trader Merlijn vergleicht die aktuellen Marktbedingungen mit den erfolgreichen Zyklen von 2017 und 2021. Er betont dabei die dringende Notwendigkeit zur Positionierung, da sich das Zeitfenster für optimale Einstiegspositionen rasch schließt.

BTC Bull Token Presale startet mit innovativem Konzept

Der BTC Bull Token (BTCBULL) befindet sich aktuell in der Vorverkaufsphase und bietet Investoren eine doppelte Chance: Zum einen können sie am wachsenden Memecoin-Sektor teilhaben, zum anderen erhalten sie Bitcoin-Belohnungen, wenn BTC neue historische Höchststände erreicht.

Der Token wird derzeit zum Preis von 0,00236 Dollar pro BTCBULL angeboten und verbindet damit die Aspekte eines Memecoins mit direktem Bitcoin-Exposure. Dies stellt eine neue Form der Investitionsmöglichkeit im Kryptosektor dar.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.