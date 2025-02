Bitcoin unter Druck: Experten warnen vor möglichem Kurseinbruch

Der Bitcoin-Kurs zeigt aktuell besorgniserregende Schwächesignale im Bereich der 100.000-Dollar-Marke. Während Krypto-Experten von Glassnode bereits vor einem potenziellen Rückgang auf 92.000 Dollar warnen, richten Analysten ihren Blick besorgt auf die kritische 74.000-Dollar-Marke.

Alarmierende Marktsignale deuten auf weitere Verluste hin

Bitcoin notiert derzeit bei 97.369 Dollar und liegt damit mehr als 10 Prozent unter seinem historischen Allzeithoch. Die jüngsten Wochendaten offenbaren einen Rückgang von 0,23 Prozent, während sich der Monatsverlust auf 2,29 Prozent beläuft.

Die schwache Liquidität in Kombination mit abnehmendem Netzwerkwachstum sendet laut Glassnode-Experten deutliche Warnsignale. Das technische Chartbild zeigt eine zunehmende Schwäche, während sich die Kryptowährung weiterhin unter der psychologisch wichtigen 100.000-Dollar-Marke bewegt.

BTC Bull Token verzeichnet starkes Presale-Interesse

Während Bitcoin mit Gegenwind kämpft, kann der neue BTC Bull Token (BTCBULL) bereits beeindruckende Erfolge im Presale verzeichnen. Das Projekt hat bereits Kapitalzuflüsse von 1,35 Millionen Dollar generiert.

Der innovative Memecoin, der aktuell für 0,00236 Dollar erhältlich ist, bietet ein besonderes Anreizmodell: Halter werden mit echten Bitcoins belohnt, sobald bestimmte Kursmeilensteine erreicht werden.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due-Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.