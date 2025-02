Abbott Laboratories: Q4-Zahlen sorgen für Kursexplosion!

Bleiben die Bullen am Ball?

Rückblick

Abbott produziert und vertreibt medizinische Geräte, Ernährungsprodukte, Diagnosegeräte und Testkits sowie generische Markenarzneimittel. Am 22. Januar legte Abbott solide Q4-Zahlen vor, was den Aktienkurs stark in die Höhe trieb. Aktuell läuft die Konsolidierung über die Zeitachse.

Abbott Laboratories-Aktie: Chart vom 14.02.2025, Kürzel: ADT, Kurs: 131.09 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wenn die Dynamik weiter anhält und die Aktie die Konsolidierung der letzten Tage nach oben verlassen kann, würden wir ein Kaufsignal bekommen. Die Aufmerksamkeitslinie verläuft bei 132.65 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen unter das jüngste Pivot-Tief, wäre dies ein erstes Warnzeichen. Geht es danach auch unter die 20-Tagelinie, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngste Aufwärtsbewegung negiert wird.

Meinung

Abbott Laboratories profitiert von steigenden Routine-OPs und höheren Absätzen bei Blutzuckermessgeräten. Mit Freestyle Libre nimmt das Unternehmen eine führende Marktposition ein. Der Umsatz zog um 7,2 Prozent auf 10,97 Mrd. US-Dollar an. Beim Gewinn je Aktie ging es um 19 Prozent auf 1,34 US-Dollar nach oben. Für das laufende Geschäftsjahr gab Abbott einen soliden Ausblick und erwartet ein EPS von 5,05 bis 5,25 US-Dollar.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 226.54 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 947.42 Mio. USD

Meine Meinung zu Abbott Laboratories ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 15.02.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in ABT hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.