CAKE-Prognose: Kann führende BNB-DEX durch Four.Meme aufschließen?

Für einige der höchsten Gewinne hat in der vergangenen Zeit der Memecoin-Sektor gesorgt. Auf diesen und sein hohes Volumen haben es auch die Entwickler und Investoren abgesehen. Warum PancakeSwap gerade von den Memecoins profitiert und ob es noch der richtige Kaufzeitpunkt ist, wollen wir in diesem Beitrag analysieren.

PancakeSwap übernimmt die Führung unter den DEXs

PancakeSwap hat lange Zeit einen großen Anteil des Handelsvolumens der dezentralen Kryptobörsen ausgemacht und dabei die Führung unter den DEXs auf der BNB Smart Chain übernommen.

So kommt sie auf 92,2 % des Volumens, 77,4 % der Nutzer der BNB-DEXs und 87,5 % der Transaktionen. In der jüngsten Zeit konnte PancakeSwap viele dieser Parameter sogar deutlich verbessern.

Volumen auf PancakeSwap | Quelle: Dune - @chrispearcx

So liegt die Anzahl der Nutzer im Wochenvergleich mit 715.000 Wallets 45,3 % höher, ebenso haben die Transaktionen um 58,6 % zugenommen. Lediglich das Handelsvolumen ist mit 9,8 % etwas geringer gestiegen. Ebenso positiv steht PancakeSwap im Vergleich zu den übrigen DEXs der anderen Blockchains dar.

Denn das Handelsvolumen lag am heutigen Tage bei 5,04 Mrd. USD und in dieser Woche bei 109,04 Mrd. USD, was einer Zunahme von 42,13 % entspricht. Ähnlich gut konnte sich die ebenfalls die auf der BNB Smart Chain positionierte DEX Thena mit einem heutigen Anstieg von 75,32 % auf 383,34 Mio. USD entwickeln.

Top DeFi-Protokolle nach Volumen | Quelle: DeFiLlama

Viele andere führende DEXs haben heute hingegen nicht einmal halb so viel erzielt, wie Uniswap mit 2,2 Mrd. USD, Raydium mit 1,24 Mrd. USD und Aerodrome mit 0,62 Mrd. USD. Zwar unterstützen auch andere dezentrale Börsen wie Uniswap die BNB Smart Chain, jedoch handelt es sich bei PancakeSwap weiterhin um den führenden Anbieter.

Ehemaliger Binance-Geschäftsführer sorgt für Nachfrage nach CAKE

Nachdem der ehemalige Binance-Geschäftsführer, Changpeng Zhao, zuerst die Memecoins als Ablenkung von den vielversprechenden Kryptoprojekten kritisierte, hat dieser mittlerweile ihren kulturellen Wert erkannt und unterstützt diese.

So wurde nach dem angeblich versehentlichen Start des Memecoins $TST nur kurze Zeit später ein Hundebild von CZ geteilt, worauf die Krypto-Community bereits nach den vorangegangenen Chatverläufen sehnlichst gewartet hat.

https://twitter.com/cz_binance/status/1890728201283891257

Dieses führt dann zu einem Start von zahlreichen Memetoken, die in Anlehnungen an seinen "Broccoli" entstanden sind. Somit konnten zahlreiche Entwickler und Trader auf das Ökosystem mit der eigenen Launchplattform verwiesen werden.

Sobald die Coins auf dieser eine gewisse Liquidität und somit die sogenannten Bonding Curve erreicht haben, werden diese an der DEX von PancakeSwap eingeführt sowie deren Liquidität gesperrt, um einen Schutz gegenüber Rug Pulls zu bieten.

PancakeSwap-Kurs-Prognose: Wie weit kann der CAKE-Coin nun noch steigen?

Basierend auf den neuesten On-Chain-Daten handelt es sich bei PancakeSwap sogar um eine besonders günstig bewertete DEX. Zum jetzigen Zeitpunkt kommt diese auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von gerade einmal 750,72 Mio. USD, was nur ein Bruchteil von denen der anderen Chains ist.

So wird Hyperliquid etwa mit 8,21 Mrd. USD, Uniswap mit 5,63 Mrd. USD, Jupiter mit 2,34 Mrd. USD und Raydium mit 1,48 Mrd. USD bewertet. Sollte sich PancakeSwap an diese Niveaus annähern, so entspräche dies Kursanstiegen von 2x bis 11x.

Dies hängt jedoch insbesondere von der weiteren Nachfrage nach dem Memecoin-Sektor auf der BNB Smart Chain und dem Launchpad Four.Memes ab. Auf diesem hat sich die Nutzeranzahl bereits von dem jüngsten Hoch von 22.075 auf gestern 9.507 um 56,93 % verringert.

Ebenso hat die Anzahl der auf der DEX PancakeSwap von Four-Memes eingeführten Memecoins von 142 pro Tag auf gestern nur noch 41 wieder deutlich abgenommen. Daher bleibt nun die Frage, ob die Aufmerksamkeit aufrechterhalten und wiedererlangt werden kann.

Anzahl der täglichen Memecoin-Listungen von Four.Memes auf PancakeSwap | Dune - @four_meme

Aktuelle wären wir bei PancakeSwap aufgrund des Rückgangs der On-Chain-Parameter etwas vorsichtig. Diese sollten vor einem Kaufsignale wieder anziehen, da ansonsten ein sukzessiv nachlassendes Interesse und somit sinkende Preise wahrscheinlich sind.

